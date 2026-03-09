Espana agencias

Buscan coralistas en todo el mundo para la vuelta de la ópera al Festival de Santander

Eva García González

Santander, 9 mar (EFE).- La Academia Vocal de Cantabria seleccionará a 32 coralistas de todo el mundo para inaugurar la 75 edición del Festival Internacional de Santander (FIS) con la interpretación de 'La flauta mágica', de Mozart, y buscará consolidarse como proyecto formativo vocal para llevar más ópera a los escenarios.

En una entrevista con EFE, su director, Marco Antonio García de Paz, quien también ha dirigido el coro de Radio Televisión Española y dirige la agrupación El León de Oro, asegura que se siente "muy ilusionado" por este nuevo proyecto y por conseguir nuevas voces para formar la academia.

"(La academia) Nace para que la ópera esté presente en un festival ¿Pero, por qué no soñar con que haya muchas más cosas?", señala el director, quien añade que es una actividad que está entre la formación y la profesionalidad, porque, además de las actuaciones, habrá "mucho" trabajo y clases magistrales con los cantantes.

La iniciativa ha sido impulsada por la organización del Festival Internacional de Santander para formar a jóvenes cantantes, para que puedan "crecer y desarrollarse" en el ámbito coral y que, además de comenzar por la ópera de Mozart, orientará su actividad hacia este género musical.

Tras dos días de audiciones con más de 50 aspirantes, el jurado valorará los resultados y se lo comunicará a todos los candidatos, entre los que seleccionará a los 32 hombres y mujeres de entre 18 y 40 años, tanto de España como del extranjero.

Además de conformar el coro de la ópera, se designarán los papeles de partiquino (cantante que interpreta una parte breve o de escasa importancia).

García de Paz afirma que 32 cantantes para la ópera de 'La flauta mágica' es un número "suficiente" y puede funcionar escénicamente, y ha avanzado que, aunque esa sea la primera actividad de la academia, espera que tenga continuidad y hacer proyectos cada año.

En la audición, celebrada la semana pasada, los coralistas hicieron tres pruebas: interpretaron una obra de libre elección para ver sus características vocales; uno de los movimientos del 'Requiem' de Mozart; y una prueba de repetición a primera vista de lectura para ver la velocidad de los candidatos.

En palabras del director, el impulso inicial de esta academia está centrado en la ópera y "por ahí van a ir los tiros" para el resto de proyectos que desarrollen, en una ciudad cuyo festival introducirá más ópera y propuestas líricas, según avanzó el director del festival, Cosme Marina, en una entrevista con EFE en septiembre.

Una vez seleccionados los participantes se llevarán a cabo los ensayos y funciones del 22 a 31 de julio y los días 1, 3 y 5 de agosto. La actividad de los cantantes será remunerada y podrá compaginarse con sus vidas laborales.

El Festival Internacional de Santander abrirá esos primeros días de agosto su 75 aniversario con una producción de 'La flauta mágica' del Mozarteum de Salzburgo, que contará con la dirección escénica de Rolando Villazón y un reparto encabezado por Javier Camarena, en el papel de Tamino.

La presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea, avanzó en el mes de septiembre ese anunciado regreso de la ópera escenificada a este festival, que se hará en dos funciones con David Afkham, titular de la Orquesta Nacional de España, como director musical y con 40 músicos de la Orquesta del Encuentro de Música y Academia.

Además de esta academia vocal y de El León de Oro, agrupación con la que ha recorrido escenarios en Europa, África y América, García de Paz dirige el Joven Coro de Andalucía y la Acadèmia Vocal CdM, de Valencia, y, aunque desde 2024 no dirige el Coro de RTVE, sigue colaborando con él. EFE

