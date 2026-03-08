Espana agencias

Xavi Pascual: "Hemos hecho un partido muy completo de principio a fin"

Guardar

Lugo, 8 mar (EFE).- Xavi Pascual, entrenador del Barça, destacó este domingo el gran partido que firmó su equipo en la pista del Río Breogán (78-109), donde ofrecieron “una buena respuesta” tras la doble derrota en tierras italianas en la Euroliga.

“Hemos salido muy concentrados, muy equilibrados y muy solidarios en todas las facetas del juego, teniendo un poco más de pausa respecto a otros partidos. También ayuda el tener el marcador a favor. Tenemos que aprender a jugar siempre en la misma dirección más allá de cuál es el resultado en el marcador porque es una asignatura que tenemos para el futuro”, afirmó.

“Nos ha salido un buen partido, un partido completo desde el principio hasta el final. Tanto en defensa como ataque hemos estado muy sólidos, con efectividad en la ejecución y con buen ritmo en la organización. Hemos cerrado un buen partido después de esta trayectoria un poquito inestable que hemos tenido”, añadió en rueda de prensa.

El técnico azulgrana se alegró la actuación del estadounidense Myles Cale, que, con 24 puntos, firmó su récord de anotación con el Barça.

“Estoy muy contento porque es un chico muy trabajador y hoy ha tenido un buen partido. Ojalá esto le ayude para los siguientes partidos porque es un jugador que nos puede dar intensidad en los dos lados del campo y velocidad en la transición ofensiva, que es algo que también necesitamos”, apuntó.

Pascual también felicitó a los jóvenes Nikola Kusturica y Sayon Keita por su rendimiento en Lugo: “Son chicos a los que todavía les falta mucho, pero tienen mucho futuro por delante y a los que intentaremos ayudar dando minutos”. EFE

dmg/jpd

