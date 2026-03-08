Espana agencias

El Espanyol recela del colista en su peor racha del curso

Barcelona/Oviedo, 8 mar (EFE).- El Espanyol recibe al Oviedo después de sumar tres puntos de los últimos 27 posibles y no firmar ninguna victoria en este año 2026, una dinámica que espera revertir contra un rival, sobre el papel, inferior al ser el colista de la clasificación, pese a que nadie en el vestuario baja la guardia.

Los catalanes llegan inmersos en una mala dinámica de resultados, aunque están convencidos de que su rendimiento ha ido mejorando paulatinamente. La gran asignatura pendiente es apuntalar la defensa tras encajar 22 goles en los nueve partidos disputados desde enero.

Los futbolistas del entrenador Manolo González aparcan cualquier discurso grandilocuente y se centran en cuestiones prácticas: necesitan ganar. Es el mejor bálsamo para recuperar sensaciones y acercarse al gran objetivo de la temporada, la permanencia en LaLiga EA Sports, habitualmente fijada en 42 puntos.

El técnico no podrá contar con los centrocampistas sancionados Edu Expósito y Charles Pickel. Tampoco estará el lesionado Puado, capitán del primer equipo. El preparador dará la última hora del estado de forma de la plantilla en la rueda de prensa de este domingo por la tarde previa al encuentro frente al Oviedo.

Las últimas cinco visitas del Oviedo al feudo blanquiazul, sumando Primera y Segunda División, se han saldado con un balance de cuatro victorias para el anfitrión y un empate. El precedente más reciente fue en la campaña 2023-24, un partido que acabó con un 2-0 a favor de los catalanes, que celebraron el ascenso.

El siguiente enfrentamiento no es una final y regresar a Primera no está en juego, pero sí es un pulso clave para ambos conjuntos: el Espanyol necesita reencontrarse con el triunfo ante su afición y el Oviedo demanda oxígeno con urgencia para iniciar su escalada hacia la permanencia.

Por su parte, el cuadro astur, viaja muy tocado anímicamente tras la goleada sufrida ante el Rayo Vallecano en el partido disputado esta semana.

Guillermo Almada cuenta con cuatro bajas por lesión: se caen de la lista Lucas Ahijado y Thiago Borbas, el primero titular en Vallecas y el segundo con minutos tras el descanso, y Leander Dendoncker se pierde su segundo partido seguido, mientras que David Costas se perderá su cuarta jornada consecutiva a pesar de estar casi recuperado de su lesión muscular.

La buena noticia en clave azul son los regresos de Eric Bailly y, sobre todo, el del centrocampista inglés Ovie Ejaria, ya recuperado de una lesión que le ha tenido tres meses apartado de las convocatorias.

En la presente temporada, el ex del Reading solo ha disputado 7 partidos, 2 de ellos como titular.

Las bandas, tanto en defensa como en ataque, vuelven a ser las demarcaciones en las que Almada podría hacer cambios: Nacho Vidal volverá a ser el lateral derecho por la lesión de Lucas y Thiago Fernández cuenta con opciones de entrar en la banda izquierda en detrimento de Ilyas o Hassan, al igual que Fonseca por Colombatto en el centro del campo.

El Real Oviedo, a nueve puntos de la permanencia, no visita Cornellá desde la final del playoff de ascenso a Primera disputado hace casi dos años, partido que acabó con un doblete de Puado y el regreso de los periquitos a la máxima categoría del fútbol español.

Alineaciones probables:

RCD Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Terrats, Pol Lozano; Dolan, Jofre Carreras y Roberto Fernández.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas. EFE

Árbitro: por designar.

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 21:00 (20:00 GMT). EFE

