Maíllo dice que la empresa que pagó a Zapatero cumple los criterios de la OCDE como interpuesta en casos de corrupción

El senador del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, que ayer interrogó a José Luis Rodríguez Zapatero en la Comisión Koldo del Senado, ha asegurado hoy que la sociedad que pagó al expresidente por los informes cumple todos los criterios que marca la OCDE para considerarla como "interpuesta" en casos de corrupción.

Así lo ha afirmado hoy durante una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que la OCDE tiene unos criterios establecidos para determinar "indicios", cuando se sospecha que hay un caso de corrupción mediante una "sociedad interpuesta".

"Los cumple todos", ha exclamado en referencia a Análisis Relevante, la empresa del amigo de Zapatero que le contrató para, según él, realizar informes y por la que ayer dijo que cobraba 70.000 euros al año.

En su opinión, hay suficientes datos y "muchísimos indicios" que apuntan a que los 500.000 euros que Plus Ultra pagó a Análisis Relevante --creada en febrero de 2020-- tras su rescate son los que, en las mismas fechas, cobró Zapatero de una sociedad que no tiene ningún tipo de gasto, ni de viajes, ni ordenadores, ni de bolígrafos, según Maíllo, quien afirma se ha documentado con los datos del registro mercantil y que esta sociedad sólo tiene un único ingreso y dos proveedores, en referencia al expresidente y a la empresa de sus hijas.

"Hay un rescate de Plus Ultra y que Plus Ultra le paga Análisis Relevante 500.000 euros a esta sociedad instrumental que no tiene empleados, que no tiene gastos ni de rentas, ni de viajes, no tiene más que un ingreso y luego dos proveedores y que análisis relevante le paga a Zapatero 500.000 euros, la misma cantidad, en las mismas fechas, en las mismas cantidades", ha explicado el senador 'popular'.

"LO QUE PARECE ES LO QUE ES"

Y acto seguido ha exclamado: "Oiga, lo que parece es lo que es". Así mismo ha señalado que a esto se añaden facturas "engordadas, trabajos de consultoría global que no se han realizado, sociedades interpuestas, y una decisión del Gobierno que no está justificada y presionada por el propio Zapatero". Sobre esto último ha recordado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, ambos en prisión, han reconocido esa presión aunque Zapatero la negó ayer en la Comisión de investigación.

El senador, que está convencido de que Plus Ultra pagó a Análisis Relevante para que Zapatero influyera en su rescate, ha apuntado además que esta empresa "no tenía opción a entrar en el rescate, porque estaba en quiebra con anterioridad y no era una empresa estratégica", además de tener capital venezolano.

Fernando Fernández Maíllo no ha querido entrar a valorar si cree que Zapatero acabará sentado en el banquillo de los acusados, pero sí ha insistido que hay "muchísimos datos" y que "lo más grave de todo" es que ayer no supo dar una respuesta, ni aporta los informes y además, ha añadido, hoy se sabe que los hizo una tercera persona --Sergio Sánchez, que hoy trabaja en Telefónica, ha asegurado a algunos medios que cobró 18.000 euros por los informes--, aunque el expresidente dice que se hicieron a medias y que también realizó informes orales.

"QUIÉN MAQUETA INFORMES ORALES"

"Quién maqueta informes orales", ha exclamado con ironía en referencia a que la empresa de las hijas de Zapatero realizaban las labores de márketing. El senador también ha recordado lo que dijo ayer en la Comisión de investigación del caso Koldo, y es que había pasado los textos que se conocen de los informes por la inteligencia artificial y el resultado es que se trata de un "corta y pega de Internet, son textos literales de la Organización Mundial de la Salud".

Esto, insiste, "no vale" los 70.000 euros al año que el expresidente ha dicho que cobra de Análisis Relevante: "Es que no lo hace ni un becario, ni una empresa. Es que son datos clarísimos".

El senador ha negado que esté imputando un delito a José Luis Rodríguez Zapatero y ha señalado que solo está aportando indicios "claros, clarísimos", pero recalca que "serán los jueces" los que lo tendrán que decir. Recuerda, en este punto, que él es doctor en derecho y tiene 10 años de ejercicio en la abogacía.