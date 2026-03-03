Espana agencias

Maíllo dice que la empresa que pagó a Zapatero cumple los criterios de la OCDE como interpuesta en casos de corrupción

Guardar

El senador del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, que ayer interrogó a José Luis Rodríguez Zapatero en la Comisión Koldo del Senado, ha asegurado hoy que la sociedad que pagó al expresidente por los informes cumple todos los criterios que marca la OCDE para considerarla como "interpuesta" en casos de corrupción.

Así lo ha afirmado hoy durante una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que la OCDE tiene unos criterios establecidos para determinar "indicios", cuando se sospecha que hay un caso de corrupción mediante una "sociedad interpuesta".

"Los cumple todos", ha exclamado en referencia a Análisis Relevante, la empresa del amigo de Zapatero que le contrató para, según él, realizar informes y por la que ayer dijo que cobraba 70.000 euros al año.

En su opinión, hay suficientes datos y "muchísimos indicios" que apuntan a que los 500.000 euros que Plus Ultra pagó a Análisis Relevante --creada en febrero de 2020-- tras su rescate son los que, en las mismas fechas, cobró Zapatero de una sociedad que no tiene ningún tipo de gasto, ni de viajes, ni ordenadores, ni de bolígrafos, según Maíllo, quien afirma se ha documentado con los datos del registro mercantil y que esta sociedad sólo tiene un único ingreso y dos proveedores, en referencia al expresidente y a la empresa de sus hijas.

"Hay un rescate de Plus Ultra y que Plus Ultra le paga Análisis Relevante 500.000 euros a esta sociedad instrumental que no tiene empleados, que no tiene gastos ni de rentas, ni de viajes, no tiene más que un ingreso y luego dos proveedores y que análisis relevante le paga a Zapatero 500.000 euros, la misma cantidad, en las mismas fechas, en las mismas cantidades", ha explicado el senador 'popular'.

"LO QUE PARECE ES LO QUE ES"

Y acto seguido ha exclamado: "Oiga, lo que parece es lo que es". Así mismo ha señalado que a esto se añaden facturas "engordadas, trabajos de consultoría global que no se han realizado, sociedades interpuestas, y una decisión del Gobierno que no está justificada y presionada por el propio Zapatero". Sobre esto último ha recordado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, ambos en prisión, han reconocido esa presión aunque Zapatero la negó ayer en la Comisión de investigación.

El senador, que está convencido de que Plus Ultra pagó a Análisis Relevante para que Zapatero influyera en su rescate, ha apuntado además que esta empresa "no tenía opción a entrar en el rescate, porque estaba en quiebra con anterioridad y no era una empresa estratégica", además de tener capital venezolano.

Fernando Fernández Maíllo no ha querido entrar a valorar si cree que Zapatero acabará sentado en el banquillo de los acusados, pero sí ha insistido que hay "muchísimos datos" y que "lo más grave de todo" es que ayer no supo dar una respuesta, ni aporta los informes y además, ha añadido, hoy se sabe que los hizo una tercera persona --Sergio Sánchez, que hoy trabaja en Telefónica, ha asegurado a algunos medios que cobró 18.000 euros por los informes--, aunque el expresidente dice que se hicieron a medias y que también realizó informes orales.

"QUIÉN MAQUETA INFORMES ORALES"

"Quién maqueta informes orales", ha exclamado con ironía en referencia a que la empresa de las hijas de Zapatero realizaban las labores de márketing. El senador también ha recordado lo que dijo ayer en la Comisión de investigación del caso Koldo, y es que había pasado los textos que se conocen de los informes por la inteligencia artificial y el resultado es que se trata de un "corta y pega de Internet, son textos literales de la Organización Mundial de la Salud".

Esto, insiste, "no vale" los 70.000 euros al año que el expresidente ha dicho que cobra de Análisis Relevante: "Es que no lo hace ni un becario, ni una empresa. Es que son datos clarísimos".

El senador ha negado que esté imputando un delito a José Luis Rodríguez Zapatero y ha señalado que solo está aportando indicios "claros, clarísimos", pero recalca que "serán los jueces" los que lo tendrán que decir. Recuerda, en este punto, que él es doctor en derecho y tiene 10 años de ejercicio en la abogacía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un acusado de encerrar con candado, junto a su mujer, a su padre octogenario alega que tenían miedo de que se cayera

Infobae

Vox apela a su "autonomía" para decidir si expulsa al exlíder en Murcia de la Ejecutiva, pero no despeja si lo hará

Vox apela a su "autonomía"

Piden 5 años de cárcel para una pareja por tener una boa, una pitón y una cobra india en su piso de Roquetas (Almería)

Piden 5 años de cárcel

Un policía ratifica que la información de Bousselham intervenida a Villarejo coincide con la que se publicó en prensa

Durante el juicio sobre el caso de la tarjeta de Dina Bousselham, un inspector afirmó ante la Audiencia Nacional que el contenido recuperado en casa de Villarejo correspondía exactamente a lo divulgado por varios medios, respaldando la autenticidad de las filtraciones

Un policía ratifica que la

Condenado a 14 años y medio de cárcel por violar durante años a su cuñada desde que era menor

El tribunal andaluz confirmó la sentencia a un hombre de Almería tras comprobar que durante siete años abusó sexualmente de la hermana de su esposa, incrementando la compensación económica para la víctima hasta 50.000 euros por el daño sufrido

Condenado a 14 años y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comienza la evacuación de los

Comienza la evacuación de los más de 30.000 españoles en Oriente Próximo, con los primeros 175 ya en camino

La fragata ‘Canarias’ de la Armada coincide en Oriente Medio con los ataques de Irán por su lucha contra la piratería liderada desde Rota

Un ex alto cargo del Ministerio Transición Ecológica, presuntamente implicado en una trama de corrupción medioambiental de parques eólicos y fotovoltaicos en Madrid y Zaragoza

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes una cuenta conjunta con tu pareja y fallece, cuidado con lo que haces después”

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si estás de baja médica, es ilegal que la empresa te castigue quitándote pluses”

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita