Von der Leyen ofrece apoyo y recursos europeos por las tormentas en España y Portugal

Bruselas, 6 feb (EFECOM).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, transmitió este viernes su solidaridad a los afectados por las tormentas e inundaciones en Portugal y España y ofreció reorientar los fondos de la política de cohesión para "apoyar la recuperación y reconstruir" las infraestructuras dañadas.

En un mensaje en redes sociales, Von der Leyen dijo que sus pensamientos están con todos los afectados y aseguró que Europa "se solidariza" con sus paises miembros y sus ciudadanos.

"Estamos dispuestos a prestar apoyo con los medios disponibles, como la reorientación de los fondos de cohesión para apoyar la recuperación y reconstruir lo que ha sido dañado. Europa está con vosotros", añadió.

La borrasca Leonardo, que ha provocado ya el desalojo de unas 8.000 personas en varias provincias de Andalucía, está dando una tregua durante este viernes a la región, tras una madrugada sin incidencias graves, a la espera de la llegada mañana de una nueva borrasca, de nombre Marta, que volverá a provocar lluvias muy abundantes en zonas que ya están muy castigadas.

Marta alcanzará este sábado la península tras el debilitamiento de Leonardo, y dejará más inestabilidad especialmente en oeste y en el sur, zonas ya afectadas por acumulaciones de agua y ríos en peligro de desbordamiento, en un día en el que la cota de nieve bajará y el viento seguirá soplando fuerte.

Los operativos de Emergencia hallaron este viernes un cuerpo en la zona donde el pasado miércoles una mujer de unos 40 años cayó a un río en Sayalonga (Málaga) al intentar salvar a su perro, en pleno temporal.

Fuentes de la Guardia Civil indicaron a EFE que se presupone que el cadáver es el de la mujer desaparecida, pero por el momento no ha sido identificada.

En Grazalema (Cádiz), "epicentro" del episodio continuado de lluvias, se mantiene el desalojo de sus 1.500 vecinos, que no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según ha informado Moreno. La cifra de emergencias coordinadas en esta borrasca asciende ya a casi 5.000. EFECOM

Tener los neumáticos con la presión baja puede tener graves consecuencias para tu bolsillo: así es como debes ajustarlos y cada cuánto tiempo debes revisarlo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: "Con un detective privado no todo vale"

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

