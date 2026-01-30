Málaga creará un premio en honor a Jesús Saldaña, el cardiólogo fallecido en Adamuz

Málaga, 30 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Málaga creará un premio en honor a Jesús Saldaña García, el cardiólogo malagueño de 30 años que falleció el pasado 18 de enero en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según ha anunciado este viernes el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

El regidor ha dado a conocer este reconocimiento al inicio del pleno ordinario de enero, después de guardar un minuto de silencio por las 46 víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida (Barcelona), así como en recuerdo del periodista Guillermo Jiménez Smerdou, fallecido este miércoles a los 98 años.

Jesús Saldaña era "un ejemplo de joven entregado a la excelencia en sus estudios, en su profesión, de una bondad enorme", ha afirmado el alcalde, quien ha explicado que están "viendo la manera" de cómo articular este premio vinculado a esta "figura inolvidable".

El joven viajaba en el tren Iryo con destino a Madrid que descarriló en Adamuz. Nacido en Málaga en 1995, Saldaña fue noticia en 2013 en la prensa local por haber conseguido la nota más alta de la provincia de Málaga en Selectividad (un 13,81).

Se decantó por la carrera de Medicina, que también estudió su hermana mayor, especialista en Pediatría en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

Tras finalizar en 2019 sus estudios universitarios en Málaga, se trasladó a Madrid, donde trabajaba como cardiólogo en el Hospital La Paz. EFE