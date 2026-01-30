El Burgos apela a su fortaleza como local para tratar de contener a un Leganes al alza

Burgos/Leganés (Madrid), 30 ene (EFE).- El Burgos tratará de hacer valer su fortaleza como local para contener a un Leganés "venido a más" que llega al Plantío dispuesto a sumar su cuarta victoria desde que arrancó el nuevo año, lo que permitiría al cuadro madrileño olvidar sus apuros clasificatorios y comenzar a mirar hacia la parte alta de la tabla.

Una racha victoriosa que obligará al Burgos, tal y como advirtió el preparador Luis Miguel Ramis, a mostrar su mejor versión, si quiere encadenar su tercera victoria consecutiva como local, tras imponerse al Huesca (1-0) y al Eibar (1-0) n sus dos últimos encuentros en el Plantío.

En este sentido, el preparador del conjunto albinegro confirmó que las nuevas incorporaciones, Oier Luengo y Pablo Galdames, ya están listas para entrar en la convocatoria tras completar los últimos entrenamientos.

Ramis destacó especialmente la llegada de Oier, llamado a cubrir la salida de Aitor Córdoba y que va a aportar "solidez defensiva además de experiencia y recursos para una segunda vuelta muy exigente", ha analizado.

En cuanto al Leganés, el preparador recalcó el paso adelante que el conjunto madrileño ha dado en las ultimas jornadas, gracias a "una plantilla extraordinaria" que lo ha convertido en un equipo al que "ahora mismo es difícil hacerle gol".

Una circunstancia que llevo a Luis Miguel Ramis en la necesidad de jugar "con la máxima intensidad" y, sobre todo, no cometer "ningún despiste" para poder doblegar al equipo 'pepinero'.

Tarea nada sencilla dados los espectaculares números que el Leganes firma en lo que va del nuevo año y que han permitido a de Igor Oca pasar de los puestos de descenso que ocupaban al finalizar 2025 a volver a soñar con una promoción, de la ya sólo le separan siete puntos.

"Los números empiezan a ser aceptables, pero la realidad es la que es", señaló el siempre prudente Igor Oca, que insistió en recordar los cinco puntos que les distancian todavía de las posiciones de descenso.

Pero pese a las precauciones del preparador 'pepinero', pocos pueden resistir la comparación con los números que firma el Leganés en el presente año, tras sumar nueve de los doce puntos posibles. Cifras incomprensibles sin la solidez defensiva que el equipo madrileño ha mostrado en las últimas jornadas, gracias al buen hacer de una zaga que los aficionados 'pepineros' comienzan ya a recitar de carrerilla.

Igor Oca volverá a confiar en el Plantío en la pareja de centrales que conforman Lalo Aguilar y el dominicano Marvel, mientras que Rubén Peña ocupara el lateral derecho y Enric Franquesa, el izquierdo.

Tampoco se esperan cambios en la medular donde los guineanos Amadou Diawara y Seydouba Cissé volverán a ser los encargados de dirigir el timón del Leganés.

Más dudas existen sobre el nombre de los integrantes de la linea de tres que el entrenador blanquiazul dibujará por detrás de la punta de ataque, en la que Oscar Plano, titular la pasada ante la Real Sociedad B, y Roberto López, que actuó de inicio hace dos jornadas ante el Castellón, pugnaran por ocupar la posición de enganche.

Un puesto al que también aspira el exjugador del Mallorca Dani Rodíguez, uno de los dos refuerzos invernales del equipo madrileño, a quien Igor Oca ya hizo debutar en el tramo final del duelo con la Real Sociedad B.

Igualmente el preparador 'pepinero' mantendrá hasta el último momento la incógnita sobre si será el canterano Naim García, como ha ocurrido en los tres últimos encuentros, o el caboverdiano Duk, recuperado ya totalmente de los problemas físicos que sufrió en el primer partido del año ante el Albacete, quien ocupe la banda izquierda del ataque.

La derecha será con toda seguridad para Juan Cruz que poco a poco parece ir recuperando el nivel que le llevó a ser una piezas fundamental en el ascenso a Primera División que el Leganés logró hace dos temporadas.

Tampoco hay duda, pese a la llegada del delantero ecuatoguineano Luis Asué, de la presencia en la punta de ataque de Alex Millán, que tratará de refrendar ante el Burgos el excelente momento goleador por el que atraviesa, tras anotar tres goles en las cuatro últimas jornadas.

- Alineaciones probables:

Burgos: Cantero; Lizancos, Oier Luengo, Grego Sierra, Florian, David González, Atienza, Morante, Íñigo Córdoba, Curro y Fer Niño.

Leganés: Soriano; Rubén Peña, Lalo Aguilar, Marvel, Franquesa; Diawara, Cissé; Juan Cruz, Óscar Plano o Roberto López , Naim García o Duk y Álex Millán.

Árbitro: Sergiu Muresan (Comité Valenciano)

Estadio: El Plantío.

Hora: 16.15. EFE

