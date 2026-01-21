El sector de la construcción urge a invertir en innovación para crear vivienda

Santander, 21 ene (EFECOM).- Representantes del sector de la construcción han apostado este miércoles por una inversión urgente en tecnología e innovación para acelerar la construcción industrial de vivienda en España.

El portavoz del Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones que se celebrará en junio en Santander, el ingeniero Daniel Castro, ha dicho en la presentación de este evento que la vivienda es el reto "más importante" que afronta el sector de la construcción y el "principal problema" de la sociedad.

"La vivienda industrializada en España apenas llegaba al 2 % de la obra nueva hace bien poco. Estamos hablando de unas 2.000 viviendas. Ahora el sector ha acelerado y el año pasado pudieron entregarse unas 5.000", ha explicado.

Esta cifra, ha añadido, ha superado las expectativas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la vivienda, cuyo objetivo es alcanzar las 20.000 anuales en una década.

Además ha asegurado que apostar por la innovación resulta "determinante" para aprovechar el potencial de los fondos europeos en materia de vivienda y el nuevo fondo España Crece, recientemente anunciado, destinado a mejorar la productividad en ámbitos como la vivienda, digitalización o infraestructuras.

"De cara a la era post 'Next Generation', la construcción será el sector más estratégico para canalizar los 120.000 millones de euros prometidos por el Gobierno con la creación de este fondo destinado a prolongar el impulso del Plan de Recuperación después de 2026", ha afirmado.

El ingeniero ha señalado también que las nuevas energías medioambientales requieren soluciones tecnológicas que reduzcan el impacto ambiental, optimicen el consumo de recursos naturales, promuevan su circularidad y mejoren la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático.

En la presentación del congreso, que tendrá lugar del 1 al 5 de junio en el Palacio de la Magdalena, de Santander, Castro ha estado acompañado por la rectora de la Universidad, Conchi López, el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, y el concejal santanderino de Fomento, Agustín Navarro.

El congreso reunirá a unos 500 participantes y contará con Chile como país invitado.

El Congreso pretende consolidarse como foro internacional de referencia en transferencia de conocimiento, ha señalado la rectora de la Universidad de Cantabria, quien ha añadido que el sector de la construcción es "estratégico" para el desarrollo socioeconómico. EFECOM

egg/lcj/may

(Foto)