Espana agencias

Gobierno de Perú dice que reestructuración de petrolera estatal no plantea privatización

Guardar

Lima, 1 ene (EFECOM).- El Gobierno de Transición de Perú no se plantea privatizar la petrolera estatal Petroperú, tras haber ordenado la reestructuración de sus activos, pero sí abre la posibilidad del ingreso de capitales privados para permitir que supere la crisis financiera que afronta, afirmó este jueves la ministra de Economía, Denisse Miralles.

"La decisión adoptada no es una privatización, no es una venta ni una entrega de la empresa. Es una reorganización necesaria para salvaguardar los intereses de todos los peruanos", declaró Miralles al Canal N de televisión.

La ministra agregó que la reestructuración busca que Petroperú sea autosostenible y eliminar "beneficios desproporcionados" mediante "una administración correcta y transparente".

"Esta empresa enfrenta una grave crisis financiera y no podemos mantener beneficios desconectados de la realidad de todos los peruanos", sostuvo.

Agregó que la posibilidad de permitir el ingreso de capitales privados "no significa perder el control estatal", porque se está "buscando eficiencia, no privatización".

"El Perú no va a ceder el poder sobre Petroperú", ratificó.

La ministra también rechazó que legisladores de izquierda hayan adelantado que plantearán su censura en el cargo por su responsabilidad en lo que consideran una iniciativa de privatización.

"El objetivo es evitar que esta empresa colapse, recuperar su valor estratégico y no seguir sacrificando recursos públicos. Esa es una decisión empresarial responsable, no ideológica", acotó tras decir que está dispuesta a dar explicaciones ante el Congreso.

Mediante un decreto oficial, el gobierno autorizó, "de manera excepcional y por razones de necesidad pública", la reorganización de los activos de Petroperú "en uno o más bloques patrimoniales", en los cuales se puede incluir la Nueva Refinería de Talara, construida en la costa norte del país.

La norma, que tendrá vigencia de un año, estableció que se debe entender "incorporada a la citada empresa en el proceso de promoción de la inversión privada" y que la agencia estatal Proinversión determinará la modalidad aplicable, mediante un plan de promoción que debe ser aprobado en un plazo máximo de sesenta días.

El gobierno remarcó que el contenido de este plan "tiene carácter vinculante" para Petroperú y que su directorio debe ejecutar los actos necesarios en un plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la decisión respectiva, "bajo responsabilidad funcional".

Miralles había adelantado el pasado 28 de diciembre que el Gobierno iba a aprobar un decreto para la "reestructuración integral" de Petroperú, con la intención de "salvaguardar los activos del Estado" ante la crisis financiera que afronta la empresa.

Anticipó que entre los mecanismos que se pueden aplicar está el de Proyectos en Activos, en el que "el Estado no vende, sino que pone en valor para que un privado desarrolle, realice una inversión y le genere réditos al Estado también".

Las pérdidas acumuladas de Petroperú, empresa estatal a cargo de la exploración, refinamiento y distribución de combustibles, bordearon los 300 millones de dólares hasta julio pasado, lo que equivale a un 53 % de su capital social. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

96-120. Durant y los Rockets se pasean en Brooklyn

Infobae

Dos hombres heridos en estado grave tras ser apuñalados en Parla (Madrid)

Infobae

Autoridades sanitarias detectan primer caso de gusano barrenador en el Estado de México

La presencia de esta larva obligó a emitir una alerta para reforzar controles veterinarios en unidades pecuarias, tras detectarse el primer brote registrado en Tlatlaya, mientras alertan por la expansión de la plaga en entidades ganaderas del país

Infobae

Más competitividad, autonomía y mercado: objetivos de la presidencia chipriota de la UE

Chipre inicia su liderazgo semestral en el Consejo de la Unión Europea con el reto de responder a desafíos económicos y geopolíticos, priorizando el impulso de reformas, acuerdos fiscales y estrategias para fortalecer la proyección global y la estabilidad regional

Infobae

Temas del día de EFE Economía del jueves 1 de enero de 2026 (13:00 h.)

Cambios clave en el sistema de pensiones en España, previsión de crecimiento económico, estrategia internacional de Bizum y la entrada de Bulgaria al euro, entre otros temas relevantes para el panorama financiero y político internacional este jueves

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El delegado del Gobierno en

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, niega las acusaciones de acoso laboral de una concejala del PSOE

La Justicia rechaza pagar más indemnización a un repartidor al no demostrarse que las distintas empresas fueran un único empleador

En Exteriores se come bien: 425.000 euros para los almuerzos y cócteles del ministro y otros 210.000 euros para la “tarjeta gourmet” de los funcionarios

“Si tu coche chirría al frenar no es una avería”: un experto en coches explica qué es y cómo evitarlo

Los vehículos blindados de Italia que son un referente internacional y de los que la Armada Española quiere basar su próximo anfibio

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 1 enero

Andrés Millán, abogado, sobre la baliza V16: “El negocio del año ya se anuncia como obligatorio en 2026”

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco