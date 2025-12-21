Espana agencias

AMP- Sumar ve preocupante el resultado extremeño y urge al PSOE a asumir sus medidas para movilizar a la izquierda

Movimiento Sumar ha admitido que el resultado de Extremadura, con una clara mayoría de PP y Vox en esta comunidad, es "preocupante" y debe servir como una "llamada a la acción" para recuperar la confianza de una mayoría progresista.

Tras el descalabro del PSOE, con más del 95% del voto escrutado de los comicios del este domingo, y después de la gran subida de Vox y que el PP, con 29 escaños, supere a toda la izquierda, demanda que el Gobierno tiene como reto lograr la moratoria de contratos de alquiler que vencen este año. "Si no damos razones a la gente para movilizarse, los reaccionarios se las inventarán para tumbarnos", ha desgranado.

A través de su cuenta oficial en 'Bluesky', la formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, proclama que existe en España una mayoría de progreso que "puede desequilibrar la balanza", pero para "activarla" tienen que afrontar el "reto de reconstruir la confianza en un rumbo de progreso, justicia social y democracia que garantice vidas asequibles y dignas".

También toma nota de la "experiencia" de Unidas por Extremadura, la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde a la que ha apoyado, "para llevarla más allá".

EXTREMADURA MARCA EL CAMINO: LA GENTE "PREMIA LA UNIDAD"

Posteriormente, la coordinadora general de la formación, Lara Hernández, ha ahondado en esta idea para destacar que Extremadura "ha dejado claro el camino: la gente premia la unidad y la cooperación y castiga la división".

En consecuencia, ha instado a "seguir ampliando el espacio de la izquierda para que cuando las urnas se vuelvan a abrir" y ha felicitado a Unidas por Extremadura por los resultados cosechados.

También ha afirmado que la candidata del PP, María Guardiola, "no ha conseguido cumplir con el mandato" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y vaticina que se "lanzará a los brazos de Vox, con "un pacto que va a ahogar a Extremadura".

"Ante la situación que vive nuestro país, y al resultado que hemos visto en Extremadura, se hace más necesario que nunca seguir trabajando por candidaturas amplias de cara a todos los procesos electorales que se abren", ha insistido para concluir que "toca sumar fuerzas y que la esperanza abra el camino".

