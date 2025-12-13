Espana agencias

La Juve rechaza una oferta de compra de Tether

Guardar

Roma, 13 dic (EFE).- John Elkann, director ejecutivo de Exor, el grupo financiero que controla el Juventus, rechazó este sábado una oferta de compra del club italiano por parte de Tether, empresa dedicada a las criptomonedas y socio minoritario que ya controla el 11,5% de las acciones de la 'Vecchia Signora'.

Tether presentó el viernes a Exor una propuesta de compra de sus acciones del Juventus, el 65,4% del total, y prometió una inversión de mil millones de euros en el club en caso de cerrar la operación.

"Tether envió una propuesta oficial a Exor para comprar la totalidad de su participación en el Juventus. Desde el principio, nuestro objetivo siempre ha sido apoyar al equipo y devolverlo a la gloria que se merece. Como parte de nuestro compromiso, si esta transacción se concreta, Tether invertirá 1.000 millones de euros en el club", informó Paolo Ardonio, presidente de la empresa especializada en monedas virtuales, con sede en El Salvador.

Sin embargo, Exor no se planteó la venta: "Exor anuncia que su Consejo de Administración ha rechazado por unanimidad una propuesta no solicitada presentada por Tether Investments para adquirir la totalidad de las acciones de Juventus Football Club SpA, propiedad de Exor".

"Exor no tiene intención de vender ninguna de sus acciones en el Juventus a un tercero, incluido, entre otros, Tether, con sede en El Salvador", añadió en su comunicado oficial de este sábado.

"El Juventus es un club histórico y exitoso, del cual Exor y la familia Agnelli son accionistas estables y orgullosos durante más de un siglo, y siguen plenamente comprometidos con el Club, apoyando a su nuevo equipo directivo en la ejecución de una estrategia clara para ofrecer resultados sólidos tanto dentro como fuera del campo", finalizó su escrito.

A esa contundente respuesta se sumó el mensaje de Elkann en las redes sociales del propio club turinés.

Elkann, de 46 años, es un Agnelli con apellido estadounidense -nieto del magnate Gianni y primo de Andrea, expresidente del Juventus, presidente ejecutivo de Ferrari y uno de los empresarios más importantes de Italia.

"La Juve ha sido parte de mi familia durante 102 años. Es parte en el sentido más estricto de la palabra, porque a lo largo de un siglo cuatro generaciones la han enriquecido, fortalecido, cuidado en tiempos difíciles y celebrado en tiempos felices", dijo.

"Forma parte también de una familia mucho más grande, la familia 'bianconera', formada por millones de aficionados que aman a la Juve como a sus seres queridos. Precisamente por esta pasión, esta historia de amor que nos ha unido durante más de un siglo, como familia seguimos apoyando al equipo y mirando hacia el futuro, para construir una Juve ganadora. El Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta", terminó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La hija de Carmen Pano dijo que Ábalos le ofreció ser su asesora por 5.000 euros: "Que se los meta por donde le quepa"

Mensajes intervenidos por la Guardia Civil desvelan que Leonor González Pano, hija de una empresaria implicada en el caso Koldo, rechazó ingresar al equipo del exministro José Luis Ábalos y alertó de supuestos pagos vinculados a gestiones de influencia

La hija de Carmen Pano

Zapatero y González coinciden en destacar la "lealtad" de Rubalcaba y su "devoción" por la palabra y el lenguaje

Diversas autoridades y familiares homenajearon a Alfredo Pérez Rubalcaba en la Cámara Baja, donde se resaltaron su capacidad de negociación, integridad, autonomía y oratoria, además de anunciarse un espacio en su honor por su contribución democrática

Zapatero y González coinciden en

Ábalos puso a disposición de Guaidó "todas las empresas públicas y de prestigio internacional" españolas

Un documento del Ministerio de Fomento garantizó respaldo institucional a Juan Guaidó y designó un intermediario español clave durante la crisis venezolana de 2019, según informes incorporados al sumario judicial del ‘caso Koldo’ y revelados por Europa Press

Ábalos puso a disposición de

La UCO dice que la trama de hidrocarburos gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama

Conversaciones, pagos y contratos por casi un millón de euros evidencian cómo empresarios vinculados a empresas energéticas trataron de condicionar decisiones dentro del Ministerio de Industria, recurriendo a operaciones encubiertas y la adquisición de inmuebles según el sumario judicial

La UCO dice que la

María Corina Machado y Álvarez de Toledo se funden en un abrazo en Oslo: "El que pronto se darán todos los venezolanos"

Delegaciones internacionales, activistas y familiares de María Corina Machado coincidieron en la ceremonia en Noruega, donde el reconocimiento internacional a la líder opositora venezolana incrementó el respaldo político europeo a la demanda de apertura democrática en Venezuela

María Corina Machado y Álvarez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

La paradoja del SMI: la

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas