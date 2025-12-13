La Juve rechaza una oferta de compra de Tether

Roma, 13 dic (EFE).- John Elkann, director ejecutivo de Exor, el grupo financiero que controla el Juventus, rechazó este sábado una oferta de compra del club italiano por parte de Tether, empresa dedicada a las criptomonedas y socio minoritario que ya controla el 11,5% de las acciones de la 'Vecchia Signora'.

Tether presentó el viernes a Exor una propuesta de compra de sus acciones del Juventus, el 65,4% del total, y prometió una inversión de mil millones de euros en el club en caso de cerrar la operación.

"Tether envió una propuesta oficial a Exor para comprar la totalidad de su participación en el Juventus. Desde el principio, nuestro objetivo siempre ha sido apoyar al equipo y devolverlo a la gloria que se merece. Como parte de nuestro compromiso, si esta transacción se concreta, Tether invertirá 1.000 millones de euros en el club", informó Paolo Ardonio, presidente de la empresa especializada en monedas virtuales, con sede en El Salvador.

Sin embargo, Exor no se planteó la venta: "Exor anuncia que su Consejo de Administración ha rechazado por unanimidad una propuesta no solicitada presentada por Tether Investments para adquirir la totalidad de las acciones de Juventus Football Club SpA, propiedad de Exor".

"Exor no tiene intención de vender ninguna de sus acciones en el Juventus a un tercero, incluido, entre otros, Tether, con sede en El Salvador", añadió en su comunicado oficial de este sábado.

"El Juventus es un club histórico y exitoso, del cual Exor y la familia Agnelli son accionistas estables y orgullosos durante más de un siglo, y siguen plenamente comprometidos con el Club, apoyando a su nuevo equipo directivo en la ejecución de una estrategia clara para ofrecer resultados sólidos tanto dentro como fuera del campo", finalizó su escrito.

A esa contundente respuesta se sumó el mensaje de Elkann en las redes sociales del propio club turinés.

Elkann, de 46 años, es un Agnelli con apellido estadounidense -nieto del magnate Gianni y primo de Andrea, expresidente del Juventus, presidente ejecutivo de Ferrari y uno de los empresarios más importantes de Italia.

"La Juve ha sido parte de mi familia durante 102 años. Es parte en el sentido más estricto de la palabra, porque a lo largo de un siglo cuatro generaciones la han enriquecido, fortalecido, cuidado en tiempos difíciles y celebrado en tiempos felices", dijo.

"Forma parte también de una familia mucho más grande, la familia 'bianconera', formada por millones de aficionados que aman a la Juve como a sus seres queridos. Precisamente por esta pasión, esta historia de amor que nos ha unido durante más de un siglo, como familia seguimos apoyando al equipo y mirando hacia el futuro, para construir una Juve ganadora. El Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta", terminó. EFE