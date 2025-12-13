Espana agencias

El Albacete quiere engancharse a la zona alta a costa y el Málaga encontrar tranquilidad

Albacete/Málaga, 13 dic (EFE).- El Albacete quiere engancharse a la zona alta de la clasificación a costa del Málaga, al que recibe este domingo en el Carlos Belmonte a las 16:15 horas en un partido calificado como “idóneo” por su entrenador, Alberto González, si bien el cuadro andaluz promete batalla en su lucha por alejarse más de la zona de peligro.

El técnico albaceteño manifestó este viernes que espera que la afición responda “como siempre” y acuda a un “día festivo, tras una buena dinámica y frente a un buen rival, en medio de un ambiente navideño”.

El encuentro llega en el mejor momento para el cuadro manchego después de haber encadenado dos victorias foráneas, una en Copa del Rey frente al Leganés (1-2) y la última, en Burgos, en partido liguero (0-1).

La victoria en El Plantío, además, puso fin a dos derrotas consecutivas en el campeonato doméstico y le ha dado al conjunto albacetense la oportunidad de distanciarse de la zona de descenso, que tiene ahora a cuatro puntos.

Pero la igualdad en Segunda división es tan destacada que tiene los lugares que dan acceso a disputar las eliminatorias de ascenso a Primera división a solo tres puntos, por lo que la motivación es alcanzar el sexto puesto antes de que llegue el parón navideño.

Para contar con opciones tendrá que vencer al Málaga en un choque en el que únicamente tendrá la baja del delantero Higinio, que está pasando por un calvario de lesiones esta temporada y que sigue de baja por una lesión en el tobillo.

En cambio, recupera para este duelo a Javi Villar, tras haberse recuperado de un esguince de tobillo, y a Puertas, el cual se perdió la cita burgalesa por estar sancionado, y que posiblemente regrese a la titularidad.

El Málaga, decimoquinto de LaLiga Hypermotion a dos puntos del descenso, llega al Belmonte con el propósito de aprobar la asignatura pendiente de su escaso rendimiento lejos de La Rosaleda, en la que podría ser su segunda victoria a domicilio de la temporada, obligado como está a distanciarse de los puestos de peligro.

El equipo malagueño, que dejó escapar dos puntos en el tiempo añadido del encuentro de la pasada jornada frente al Zaragoza (1-1) por un penalti muy discutido por los blanquiazules, vive una situación comprometida, ya que ha perdido ya hasta ocho puntos en la prolongación de sus partidos que, en caso de haberlos conseguido, le habrían situado quinto en la clasificación.

El enfrentamiento contra el Albacete, que le aventaja en dos puntos, es de suma importancia para el conjunto entrenado por Juan Francisco Funes, con quien el Málaga está invicto en liga, desde que relevó al destituido Sergio Pellicer, con un triunfo ante el Mirandés (3-2) y dos empates frente a Valladolid (1-1) y Zaragoza (1-1), si bien tiene el lunar de haber sido eliminado de la Copa del Rey por el Talavera (2-1), un rival de inferior categoría.

Ambos equipos se enfrentan en una racha diferente, ya que el Albacete es muy fiable como local, con tres victorias, un empate y cuatro derrotas, y el Málaga es el peor visitante con un solo triunfo, en Las Palmas, y una igualada con el Valladolid.

Al Málaga se le ha dado bastante mal el Carlos Belmonte, donde no gana desde hace seis años (1-2). En sus cuatro visitas posteriores perdió 1-0 en la 2018-19, 3-2 en la 2022-23 y 2-0 la pasada campaña, jugando ante un rival que se quedó con nueve, más un empate a uno en la 2020-21.

Funes espera que tanto el delantero Adrián Niño como el centrocampista Joaquín Muñoz estén recuperados de los problemas físicos que les han impedido entrenar durante la semana para repetir por cuarta vez consecutiva el once.

- Alineaciones posibles:

Albacete: Mariño, Gámez, Vallejo, Pepe Sánchez, Neva, Agus Medina, Riki, Pacheco, Morci, Puertas y Escriche.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Víctor García; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Niño.

Árbitro: Alejandro Ojaos (Comité Murciano).

Estadio: Carlos Belmonte.

Hora: 16.15. EFE

1010016

jml/daa/jrl/cc/pml/jap

