86-81. Shannon Evans lidera la valiosa victoria del MoraBanc frente al Granada

Andorra La Vella, 13 dic (EFE).- Shannon Evans II, base norteamericano con pasaporte guineano, anotó 27 puntos, repartió 6 asistencias para 22 de valoración y fue clave para sumar la cuarta victoria de la temporada del MoraBanc Andorra contra el Covirán Granada, un rival directo para la permanencia que llegó con el depósito vacío después del descanso. Pese a las bajas, los de Ramón Díaz dieron la cara y a 44" del final se situaron a sólo dos puntos pero no pudieron completar la remontada.

El Coviran Granada, liderado por el base Lluís Costa, tuvo una mejor puesta en escena contra un MoraBanc atenazado por los nervios. De hecho, a los locales les mantuveron en el inicio los puntos del pívot Artem Pustovyi (10 puntos) hasta que cometió dos faltas personales. Los visitantes dominaron el primer cuarto, pero los arreones individuales de los locales provocaron una máxima igualdad. Cinco puntos consecutivos del escolta Kyle Kuric cerraron el primer cuarto con empate a 22.

En el segundo acto, el equipo dirigido por Joan Plaza consiguió su máxima diferencia en el electrónico con un 31-26 con dos triples de Justin McKoy y uno de Kuric. Del +5 se pasó al -1 con un parcial de 0-11 para dejar el 31-37 y el dominio en la pintura de un ex-MoraBanc, como Babatunde Olumuyiwa, 'Tunde' (11 puntos). Un 2+1 de Shannon Evans II despertó a un club del Principado bastante lejos de su mejor nivel. Eso sí, un triple sobre la bocina de Matt Thomas situó el 42-47 al descanso.

En la reanudación, los andaluces resistieron hasta el 48-53, pero un parcial de 11-3 de los andorranos situó el 59-56 a 5'00" para el final del tercer cuarto. Dos triples de Evans y uno de Stan Okoye fueron decisivos para este parcial. Después del tiempo muerto, Evans anotó su segundo triple consecutivo para un parcial de 14-3 para el 62-56. El internacional guineano anotó en este cuarto 15 puntos mientras que enfrente Luka Bozic mantuvo a los suyos. Al último cuarto se llegó con un ajustado 68-65 con 15 puntos de los 26 de este cuarto del MoraBanc de Shannon Evans II.

En el último cuarto, Yves Pons lo empezó con un triple y fue todo bastante premonitorio. El MoraBanc dominó y con un Evans estelar ante un Coviran Granada que llegó justo de fuerzas y más con la última baja de Zach Hankins fichado por el Maccabi Rapyd Tel Aviv.

Un alley-hoop de Yves Pons y dos puntos más de Evans dejaron un 78-69 para los últimos cinco minutos. Un triple de Bozic y otro de Thomas ajustaron el marcador hasta el 83-79 a 1'48" del final y Evans remató su gran actuación, decantando un triunfo sufrido y con valor doble ante un rival por la permanencia.

FICHA TÉCNICA:

86- MoraBanc Andorra (22+20+26+18): Shannon Evans II (27), Best (-), Okoye (12), Pons (8) y Pustovyi (12) -cinco inicial-; McKoy (6), Kuric (14), Udeze (2), Rafa Luz (1), 'Chumi' Ortega (2), Ferran Bassas (-) y Rubén Guerrero (-).

81- Coviran Granada (22+25+18+16): Lluís Costa (11), Thomas (20), Munnings (2), Bozic (24) y 'Tunde' (11) -cinco inicial-; Edu Durán (-), Howard (3), Rousselle (4), Burjanadze (6) y Pere Tomàs (-).

Árbitros: Óscar Perea, Rafael Serrano y Rubén Sánchez Mohedas. Eliminado por cinco faltas personales Howard (m. 33) y por doble técnica al entrenador Ramón Díaz (m. 39) -Coviran Granada-.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 2.934 espectadores. EFE

vds/and/asc

(FOTO)