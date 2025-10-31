Espana agencias

La 'comisión Koldo' del Senado sigue sus trabajos tras Sánchez: interrogará el lunes a la Miss Asturias ligada a Ábalos

La comisión del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' continúa su actividad el próximo lunes con la citación de Claudia Montes, conocida como la Miss Asturias +30 2017 vinculada al exministro José Luis Ábalos, en la primera sesión tras la comparecencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Montes, que tuvo que ser citada por edicto el pasado 9 de octubre después de varios intentos de notificación infructuosos, prestará declaración en el foro a las 11.00 horas de la mañana, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

Intervendrá en calidad de exempleada de la empresa pública Logirail a propuesta del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Un puesto que supuestamente consiguió gracias a la intermediación de Ábalos, que en ese momento estaba todavía al frente de Transportes.

Durante su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el marco de las investigaciones sobre el 'caso Koldo', Montes afirmó que pidió ayuda a Ábalos para conseguir un trabajo en el que, según dijo, estuvo contratada entre 2019 y 2022.

ÁBALOS MEDIÓ Y KOLDO GESTIONÓ SU CONTRATACIÓN

A su vez, precisó que fue el exasesor ministerial Koldo García quien gestionó su contratación en Logirail. En sede judicial, también negó haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental con Ábalos.

También defendió que el proceso se llevó a cabo de forma "legal" y que realizó dos entrevistas, una telefónica y otra presencial, para conseguir el empleo en dicha empresa pública.

Todo ello después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntaba, en uno de sus informes, que Montes podría haber sido contratada "irregularmente" en la mencionada empresa por la "influencia" de Ábalos y la "relevante" colaboración de García.

Relató, asimismo, que al llegar a la empresa le asignaron un puesto sin ordenador y contra la pared, y denunció que sufrió acoso laboral y que avisó de ello a Koldo García, quien le dijo que dejara de ir a la oficina.

Claudia Montes subrayó que conoció a Ábalos en un acto en Gijón y luego le escribió a través de la red social Instagram, y sobre García, dijo al juez que le conoció después de que el exministro le facilitara su contacto.

Temas Relacionados

EuropaPress

