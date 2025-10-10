La prima de la opa BBVA-Sabadell supera el 2 % el último día para pedir el canje

Madrid, 10 oct (EFECOM).- La prima que los accionistas del Banco Sabadell recibirían si deciden vender sus acciones a BBVA alcanza el 2,34 % este viernes, día en el que finaliza el plazo de aceptación del canje planteado por la entidad que preside Carlos Torres.

Con esta prima, un inversor con 10.000 euros en acciones del banco catalán recibiría 10.234 euros en títulos del BBVA.

Media hora después de la apertura bursátil de este viernes, los títulos de BBVA suben el 0,90 %, hasta los 16,18 euros por acción.

Por su parte, Sabadell gana el 0,58 % y sus acciones cotizan a 3,26 euros.

Desde el pasado mes de enero, la prima de canje había estado en terreno negativo y volvió a ser positiva tras la mejora, en un 10 %, de la oferta por parte de BBVA el pasado 22 de septiembre.

Para asegurarse que los accionistas de Sabadell aceptarán la opa, BBVA anunció que mejoraba la oferta y pasaba a ser íntegramente en acciones, a razón de un título de nueva emisión del BBVA por 4,8376 del Sabadell.

Los accionistas del Banco Sabadell tienen de plazo hasta la medianoche de este viernes para decidir si aceptan el canje de acciones planteado por el BBVA en su intento de tomar el control de la entidad catalana. EFE