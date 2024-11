Barrenechea: Ir con Argentina es un sueño, no me lo esperaba, los veo como ídolos

València, 10 nov (EFE).- El centrocampista del Valencia Enzo Barrenechea dijo estar "muy feliz y contento" por su primera convocatoria con la selección absoluta de Argentina, algo que dijo que soñaba desde pequeño pero que no se esperaba justo ahora y que le permitirá compartir vestuarios con jugadores a los que admira.

"Es un sueño que tenía desde pequeño. No me lo esperaba en este momento y fue una alegría inmensa. Tuve la oportunidad de estar en categoría juvenil, pero siempre me quedaba la ‘espinita’ de poder jugar algún torneo oficial con la absoluta", explicó en una entrevista con los medios del club, en el que juega cedido por el Aston Villa.

Respecto a sus compañeros de convocatoria dijo que los ve "a todos como ídolos" pero se mostró convencido de que puede estar a su nivel.

"A la mayoría los veía de pequeños y tener la oportunidad de compartir con todos ellos es una locura. Sé el nivel que me voy a encontrar, son los mejores. Estoy preparado, el año pasado estuve cerca de ir", desveló.

La llamada de la absoluta argentina ha llegado en un momento en el que Valencia ha sufrido unas enormes inundaciones por la dana que han dejado más de doscientos muertos y millonarios daños materiales.

"Es un sabor agridulce por lo que ha pasado en Valencia y, después enterarme de la convocatoria, estaba más triste que contento por lo que ha sucedido”, admitió Barrenechea.

“Lo primero es lo primero. Estamos todos con las personas afectadas”, afirmó Barrenechea, que dijo estar orgulloso de la respuesta de la plantilla.

“Me llena de orgullo la solidaridad que ha tenido con todos los afectados. También estoy orgulloso de mis compañeros que, cada uno, ha aportado su ‘granito de arena’. Tenemos que estar más juntos que nunca, juntos saldremos de esto, como la historia del Valencia demanda”, concluyó. EFE