El chef Camarena espera duplicar las 10.000 raciones de comida repartidas a los afectados

València, 2 nov (EFE).- El chef valenciano Ricard Camarena se ha unido a la ola de solidaridad con los damnificados por la dana y desde una fábrica habilitada en Cheste (Valencia) prepara raciones de comida para repartir entre los afectados por las inundaciones y este sábado espera duplicar las que repartieron el viernes.

En declaraciones a EFE, el cocinero ha explicado que están "canalizando todas las donaciones de Mercadona y sus interproveedores" y que están "procesando toneladas de comida diarias".

"Ayer salieron más de 10.000 raciones desde aquí (12 palés) y hoy yo creo que vamos a llegar a los 25 palés de comida preparada", ha añadido.

Su mujer, Mari Carmen, que se encarga de la coordinación, ha explicado a EFE que están intentando llegar con sus comidas a todos los pueblos afectados.

Con dificultad en las comunicaciones y con parones para esperar la llegada de alimento, como pescado, Mari Carmen ha contado que ayer salieron 12 palés (10.000 raciones) y hoy serán el doble.

"He dividido en dos zonas, norte y sur de Valencia y me intento coordinar con la UME para que nos abran accesos a los diferentes pueblos", ha indicado.

Sin embargo, ha añadido, hay lugares a los que no hay acceso y ha explicado que la gente del pueblo que se conoce las rutas alternativas va con sus coches a un punto para recoger las comidas que se reparten.

Ha detallado que hay pueblos como Algemesí o Turís, que están mas alejados y no les llega la comida de la gente que se acerca desde València a lugares cercanos afectados para dar comida.

"Tratamos de llegar a estos pueblos alejados pero ayer por la tarde salieron cuatro camiones y acabaron de repartir pasada la medianoche porque no podían acceder. No tiene sentido acabar de repartir a esa hora cuando salimos por la tarde. Lo estamos intentando y pedimos a la gente que no colapse los accesos", ha concluido. EFE