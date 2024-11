Valencia ve "una tomadura de pelo" que no haya fecha para la cumbre de presidentes

València, 28 oct (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha considerado "decepcionante" la reunión de este lunes preparatoria de la Conferencia de Presidentes y ha calificado de “una tomadura de pelo" que no se haya anunciado la fecha para esa cumbre.

Camarero ha destacado que se está acabando el año y las agendas de los presidentes están cerradas, por lo que "es una falta de respeto a todos los ciudadanos" a los que representan los dirigentes autonómicos que no se haya concretado fecha, y ha acusado al Gobierno de "distraer con reuniones ineficientes para tapar su inacción".

Se ha preguntado si "buscan cubrir el expediente" ante el recurso contencioso-administrativo que varias autonomías, entre ellas la Comunitat Valenciana, han puesto en el Tribunal Supremo por estar dos años y medio sin convocar una Conferencia de Presidentes que debe celebrarse dos veces al año.

Ha atribuido el hecho de que no se haya informado de la fecha a dos meses de que acabe el año a que no quieren informar a las autonomías o a que "directamente no van a celebrar la Conferencia", y se ha preguntado si “buscan adaptarla a la agenda personal" de Pedro Sánchez.

Por otro lado, Camarero ha valorado que el Gobierno incluya en el orden del día de la Conferencia asuntos que el president, Carlos Mazón, está reclamando desde hace mucho tiempo y son cuestiones de Estado, como la vivienda o la financiación autonómica. EFE