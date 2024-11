Diego Ocampo: Esta derrota puede ser una buena situación para aprender

Madrid, 27 oct (EFE).- Diego Ocampo, entrenador del BAXI Manresa, consideró que la abultada derrota en la pista del Real Madrid (86-61) debe servir a sus jugadores para aprender de cara a futuros compromisos y destacó la reacción que tuvieron tras el descanso, al que llegaron perdiendo por 26 puntos.

"Tenemos mucho que aprender de acciones individuales y a nivel mental y esto puede ser una buena situación para aprender porque el miércoles jugamos de nuevo, así que frustración poca y muchas ganas de aprender, es con lo que nos tenemos que ir de aquí", explicó en rueda de prensa.

Insistió en la necesidad de convertir en un hábito que en los malos momentos no se rindan "porque luego cuando quieres luchar no puedes y tenemos jugadores muy jóvenes con poca experiencia en ACB y tenemos que aprender de estas situaciones".

Ocampo explicó que, después la mala primera parte de su equipo, para él era "una obsesión" que sus jugadores siguiesen trabajando tras el paso por vestuarios "porque si no tienes ese hábito y no lo entrenas luego no puedes llevarlo a cabo" en situaciones similares, añadió.

"El partido se resume en el primer cuarto, los primeros cinco minutos hemos defendido muy bien pero hay tres mates de Tavares y eso sumado a tiros fáciles que fallamos suma mucha frustración y falta de confianza a la hora de competir".

A su juicio "es vital" para el conjunto catalán aprender de estas situaciones, como hicieron en la segunda parte, en la que defendieron "mucho mejor", tiraron "sin miedo a fallar", fueron al rebote y tuvieron más continuidad "aunque luego el real Madrid volvió a reaccionar, subió el nivel físico y sobre todo anotó unos contra uno que nos hicieron mucho daño, en penetraciones y con tiros desde fuera", apuntó.

Por último, al ser preguntado por el estado físico del escolta uruguayo Santiago Véscovi, que se tuvo que ir al banquillo con molestias, dijo que "no pinta bien" y que tendrán que hacerle más pruebas. "Por ahora no soy muy optimista", concluyó Ocampo. EFE