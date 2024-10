Borràs afirma que ya ha acordado con Puigdemont qué posición tendrá tras el congreso de Junts

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmado que ya ha hablado y pactado con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la función que ella cumplirá tras el congreso del partido, agendado para los días 25, 26 y 27 de octubre en Calella (Barcelona).

"Para trabajar para el país estaré siempre y desde la posición que el presidente y yo hemos hablado, hemos acordado y haremos pública. Como no es una cuestión que solo me afecte a mí, esperaremos", ha apuntado en una entrevista de este domingo en 'Vilaweb', recogida por Europa Press.

Borràs ha dicho que "la incógnita durará muy poco" porque el partido está a las puertas de su congreso, y ha añadido, textualmente, que espera que se pueda entender la decisión.

"En los últimos siete años siempre he priorizado las cuestiones colectivas a las cuestiones personales. No se trata de si a mí me gustaría más esto o aquello, sino qué trabajo voy a poder hacer. Me siento con fuerza, ganas y determinación y lo haré dentro de Junts", ha subrayado.

CUMPLIR LOS ACUERDOS PARA LOS PRESUPUESTOS

Preguntada sobre si el traspaso de las competencias de inmigración es una condición necesaria para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Borràs ha remarcado que esa medida forma parte de los acuerdos y que no abordarán el tema de las cuentas públicas, en sus palabras, sin que hayan visto cómo se cumplen los pactos ya subscritos.

Para Borràs, el nivel de cumplimiento de los pactos es una "cuestión fundamental" porque, a su juicio, aprobar los PGE supondría dar oxígeno al Gobierno para acabar la legislatura y, en ese caso, el pacto de investidura, textualmente, sería un pacto de legislatura.