Sumar e IU defienden alianzas horizontales y sin egolatría en un debate sobre la izquierda con ausencia final de Podemos

Sumar ha defendido impulsar alianzas en la izquierda alternativa con condiciones de "horizontalidad" y asumiendo que "nadie es eterno" mientras que desde IU han reivindicado crear "espacios amables", métodos democrático de toma de decisiones y renunciar a las "egolatrías" durante el debate entre partidos sobre la unidad popular organizado con el PCE, en el que al final no ha participado Podemos pese a que estaba previsto. Uno de los platos fuertes de este evento, que se celebrará durante el fin de semana en la localidad de Rivas Vaciamadrid, es la mesa redonda sobre la alianza en la izquierda alternativa con la presencia también de 'Comunes', Compromís y Bildu y que, inicialmente, iba a congregar a Sumar y Podemos tras la ruptura entre ambos tras meses de tensiones desde que concurrieron juntos a las últimas elecciones generales. El PCE indicó en su programa que en el cartel del panel contaba con el líder de IU, Antonio Maíllo, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, y del lado morado estaba previsto que acudiera la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez. Sin embargo, al inicio del debate la secretaria del Área Institucional del PCE, Amanda Meyer, ha explicado a los asistentes que la formación morada había comunicado que, por un imprevisto, no podía asistir y que en todo caso mandaba un saludo al resto de organizaciones. Ya sobre la temática del foro, Meyer ha exhortado que la izquierda debe reflexionar cómo se puede aunar fuerzas, conscientes de que todos de alguna manera "han fracaso en los últimos tiempos. "Hemos sido capaces de llegar a acuerdos, pero también hemos sido capaces de dinamitar acuerdos", ha zanjado. SUMAR ALERTA DEL RIESGO DE LA "ITALINIZACIÓN" DE LA IZQUIERDA Mientras, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha querido trasladar, pese a su ausencia, su solidaridad a la coportavoz de Podemos que está sufriendo por los "ataques machistas" que está recibiendo, a su juicio, por parte del cantante Manu Tenorio, a raíz del choque que han mantenido públicamente sobre la okupación. También ha advertido de que hoy están más cerca que nunca de que culmine una "italinización de la política española" y que la izquierda debe "actualizarse" y, dado que no les gusta los términos coalición o frente amplio, aboga por las alianzas para ir más allá de cada organización con el objetivo de lograr transformación social y conectar con el pueblo. En este sentido, ha desglosado seis condiciones que defienden para la construcción de alianzas que son la "transparencia en el debate", participación política más allá de las organizaciones, respeto a "la pluralidad" y crear confluencias para interpelar a mayorías y sin que los principios ideológicos sean "limitantes". "NADIE DEBE CREERSE IMPRESCINDIBLE" Además, ha instado a que esas alianzas tengan la plurinacionalidad como valor esencial y que se desplieguen con "horizontalidad", no solo entre partidos sino también con colectivos de la sociedad civil. "No hay tiempo que perder en esas tareas, hay ingente trabajo", ha subrayado Hernández para proclamar que en esos procesos de unidad "nadie debería creerse eterno, imprescindibles o ni mucho menos dotado con un poder sobrenatural", dado que todos son instrumentos al servicio de la gente. IU, CONSAGRAR MÉTODOS DEMOCRÁTICO DE TOMA DE DECISIONES Mientras, el coordinador federal de IU ha subrayado que la izquierda tiene que caracterizar bien el momento actual, ser conscientes del momento de avance reaccionario sin derrotismo y lograr proyectos de unidad, incluso desde "suma de debilidades", para que el espacio alternativo al PSOE salga a la ofensiva. Por tanto, ha afirmado que los que son ahora referentes de los partidos tienen que dar "ejemplo" y construir con "coherencia" espacios "amables" para la política porque, de lo contrario, la gente "no va a venir" a ese proyecto de unidad popular. Maíllo ha enfatizado también que otra condición básica para las alianzas es consagrar un "método de participación democrática" en la toma de decisiones, que permita así corroborar y medir qué tesis políticas son mayoritarias o minoritarias. "Tenemos credibilidad si en la reivindicación de la democracia que hacemos como poder popular participativo (...) aplicamos también esa defensa orgullosa de la democracia en nuestro mecanismo de toma de decisiones", ha apostillado para dejar claro que no caben tampoco egolatrías a la hora de construir unidad. COMUNES: SI SE COMETEN ERRORES SE REPARTIRÁ MISERIA EN LAS ELECCIONES Por otro lado, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha reflexionado que un reto para la izquierda es equilibrar "militancias robustas" de los partidos con otras "más líquidas" que detecta en la gente joven. Y ser conscientes de que en el espacio progresista la presencia institucional no es suficiente para avanzar pero sin institución "tampoco se puede. En este contexto, ha manifestado que la izquierda alternativa tiene que movilizarse en la calle para aupar la presión institucional, al agregar que todos han gobernado en territorios con el PSOE y se han tenido que "comer sapos", pero que su presencia en ejecutivos ha sido garantía de que no haya recortes. Mientras, el dirigente de los 'Comunes', Gerardo Pisarello, ha apelado a construir unidad política para enfrentar el actual momento de "crisis civilizatoria", que de la mano de un capitalismo "furioso pero decadente" trae distopías que fomentan nuevas formas de fascismos. Así, ha asegurado que el momento llama a no cometer "errores gruesos" que, a su juicio, sería que las formaciones de la izquierda se pasen "todo el día consultando encuestas electorales o pensando cómo se van a medir en unas elecciones en las que solo repartirán miseria entre nosotros". BILDU, HAY QUE TRABAJAR LA "SINTONÍA IDEOLÓGICA" El senador de Bildu Mario Zubiaga ha disertado que la izquierda en su conjunto necesita construir "sintonía ideológica" entre todos, si bien admite que es más difícil la "sincronía" a la hora llevar las actuaciones a cabo dado que depende no siempre coincide las prioridades de cada formación. También ha reivindicado que Bildu defiende un modelo plurinacional y confederal "solidario", que es la forma a su juicio de vencer la estrategia de desunir a la izquierda desde el territorio. "Si hace falta concierto económico para todas las comunidades, pues se hace para todos los territorios", ha lanzado con el debate de la financiación autonómica de fondo.

