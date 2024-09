Gobierno valenciano dice que no va a permitir que el Gobierno de España le chantajee en materia de vivienda"

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha vuelto a replicar a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre su advertencia a las comunidades "insumisas" en la aplicación de la Ley de Vivienda, que el Consell "no va a permitir que el Gobierno de España nos chantajee" en esta materia. Camarero se ha pronunciado en estos términos durante una visita a la Feria Gastrónoma de Alicante, después de que este jueves la ministra afirmara que las comunidades que no cumplan con la Ley de Vivienda no recibirán financiación estatal para estas políticas. "El Consell no va a permitir que el Gobierno de España nos chantaje en materia de vivienda; no va a tolerar que se inmiscuya en las competencias autonómicas y la materia de vivienda es una competencia autonómica y, por lo tanto, vamos a solicitar al Gobierno de España que deje trabajar a las CCAA, que siga aportando los fondos que obligatoriamente tiene que aportar porque somos nosotras y es la Comunitat Valenciana la que está haciendo los deberes", ha afirmado. En esta línea, ha defendido que es la Comunitat Valenciana "la que está subvencionando a jóvenes a través del Bono Joven incrementando un 40 por ciento el presupuesto destinado a esas ayudas al alquiler; la que están haciendo un Plan VIVE para sacar al mercado 10.000 viviendas en los próximos años; la que está trabajando con seriedad y rigor en un nuevo decreto de viviendas de protección pública en la que se favorece especialmente a los jóvenes con un 40% de reserva de cada licitación y con un nuevo modelo de vivienda más pequeño para los jóvenes menores de 35 años". Por lo tanto, ha reiterado que la Generalitat "está haciendo sus deberes y no vamos a tolerar que el Gobierno de España se inmiscuya en nuestras competencias y nos ponga palos en las ruedas en materia de vivienda", un área que "se ha convertido, por culpa de la inacción del Gobierno de España, en el tercer problema de los valencianos y los españoles".

Compartir nota: Guardar