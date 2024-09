Antón Costas no teme pérdida de independencia del Banco de España si es nombrado Escrivá

Emilia Pérez

Santander, 4 sep (EFECOM).- El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, no teme una pérdida de independencia del Banco de España si finalmente es nombrado gobernador José Luis Escrivá, actual ministro para la Transformación Digital, aunque entiende que haya gente que considere que puede haber "cierto grado de pérdida de libertad".

"Conociéndolo personalmente estoy seguro de que no", ha dicho Costas en una entrevista con EFE en Santander, donde ha participado en el 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por la patronal de la industria digital Ametic.

"No tengo información ninguna de cuál será la propuesta del Gobierno. Ninguna. En el supuesto que lo sea José Luis Escrivá, yo creo que no, que no lo compromete, pero también entiendo que haya gente que considere que puede haber cierto grado sí de pérdida de libertad", ha señalado.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece este miércoles en el Congreso para informar de la previsible designación del también titular de Función Pública como sustituto de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato expiró el 10 de junio, a pesar de la oposición del PP, contrario a situar al frente de instituciones independientes a quienes hayan ocupado una responsabilidad política en los últimos cinco años.

Costas (Vigo, 1947), presidente del CES desde mayo de 2021, es ingeniero técnico industrial y doctor en Economía. Ha sido catedrático de política económica en la Universidad de Barcelona, donde ha dado clase durante las tres últimas décadas.

En la entrevista, también se ha referido al acuerdo de financiación singular en Cataluña que han pactado los socialistas con ERC y ha considerado que el problema de financiación inadecuada afecta a todas las comunidades de régimen común.

En su opinión, es posible diseñar mecanismos "de suma positiva" para que ninguna comunidad autónoma salga perjudicada, sino que todas se vean beneficiadas, incluido el Estado.

Costas también se ha mostrado convencido de que sindicatos y patronal lograrán un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral, y ha destacado la capacidad de diálogo social en España como "algo extraordinario".

Tras señalar que "siempre es mejor" contar con unos nuevos presupuestos para poder introducir "las nuevas prioridades de política", ha considerado que la economía española se podría permitir seguir funcionando "razonablemente bien" con las cuentas prorrogadas.

"En el pasado, en gobiernos de diferentes colores, hemos estado en esa situación, pero la obligación legal del Gobierno es buscar la aprobación en el Parlamento de unos nuevos presupuestos", ha afirmado.

El Gobierno ha reiterado que cumplirá con su obligación de presentar los Presupuestos para 2025 y que se aprobarán “en tiempo y forma”, pese a que todavía no cuenta con una senda de estabilidad ni apoyos políticos garantizados, lo que deja un calendario ajustado para las próximas semanas.

Las futuras cuentas de 2025 serían las primeras de esta legislatura, ya que el Ejecutivo renunció a presentar las de 2024 por el complicado calendario electoral y optó por mantener prorrogadas las de 2023.

Tras destacar la buena marcha de la economía española, Costas ha considerado que estamos al final del episodio inflacionario vivido en los últimos años, pero ha abogado por hacer una diferencia entre la inflación y el nivel de precios.

"La inflación baja y bajará, pero los precios de muchos productos continuarán siendo elevados. Y éste es el problema. Naturalmente sería un doble problema si la inflación no bajase. Pero no confundamos: la inflación baja", ha indicado.

"Eso es una buena noticia, muy buena, pero nuestro problema lo tenemos con la permanencia de precios elevados que quedan fijados ahí y que son los que dañan de una manera muy importante la capacidad adquisitiva de una gran parte de los hogares españoles", ha explicado.

Frente a ello, "se pueden hacer muchas cosas", sin tener que ir por la vía únicamente de los salarios, para compensar esos niveles elevados de precios a través de la reducción de lo que es el coste en la cesta de consumo de las familias.

Como presidente del CES, Costas forma parte del recientemente creado Consejo de Productividad, que, a su juicio, debe aportar un debate informado dirigido a la opinión pública, no únicamente al Gobierno o al poder económico, de cuáles son los factores más importantes en la productividad de un país.

"Los economistas decimos que la productividad no lo es todo en la vida económica, pero lo es casi todo. Que a largo plazo la riqueza de un país y el bienestar de sus ciudadanos depende casi exclusivamente de la capacidad productiva que tienes", ha añadido.

A su juicio, el Consejo debe orientar bien la búsqueda de la productividad y no identificarla con la idea de competitividad vía precios.

"Tú la productividad la tienes que buscar fundamentalmente a través de una mejora de la capacidad productiva de los trabajadores en todos los ámbitos", ha señalado. EFECOM

