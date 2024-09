El PSC se muestra "abierto a explorar" futuras propuestas de incorporación al Govern de Comuns y ERC

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado que el partido está "abierto a explorar" futuras propuestas de incorporación al Govern de miembros de los Comuns y ERC, aunque ha subrayado que en estos momentos no está sobre la mesa. "Nosotros estamos abiertos a explorar cualquier propuesta en este sentido. Cuando se produzca, si es que se produce, pues evidentemente se valorará. En estos momentos no está sobre la mesa", ha sostenido en rueda de prensa este lunes tras la reunión de la Ejecutiva del PSC. Así se ha pronunciado después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, haya afirmado este lunes que su formación no entrará en el Govern, y ha pedido que se ponga en marcha la comisión de seguimiento del acuerdo de investidura. Moret ha mostrado "respeto absoluto" por las decisiones de cada fuerza política, y ha sostenido que trabajarán para seguir tejiendo confianzas con los dos partidos que dieron apoyo a la investidura del PSC. También ha asegurado que está "totalmente de acuerdo" con Rovira en que se debe activar la comisión de seguimiento del pacto de investidura, que ha definido como necesaria para evaluar el cumplimiento del acuerdo, y ha recordado que el Govern ha comenzado su andadura hace tres semanas. PRESUPUESTOS Sobre la petición de los Comuns de abordar la regulación de los alquileres de temporada para negociar los Presupuestos catalanes de 2025, la dirigente socialista ha destacado que en las negociaciones de las cuentas se abordará este y otros de los temas recogidos en el acuerdo de investidura con Comuns. Moret ha detallado que las negociaciones de las cuentas las pilotará la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, y ha añadido que hablará con todas las fuerzas políticas excepto con las de extrema derecha, aunque ha reiterado que priorizarán a los socios de investidura. "Aspiramos a trabajar conjuntamente para obtener este apoyo a los Presupuestos de 2025, porque entre otras cosas, estos presupuestos recogerán seguramente muchos de los acuerdos o todos los acuerdos" de los pactos de investidura, ha destacado.

Compartir nota: Guardar Nuevo