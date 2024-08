Junko Hagiwara, La Yunko: de la gimnasia rítmica a triunfar en Las Minas como bailaora

Raquel Gutiérrez

Sevilla, 22 ago (EFE).- Junko Hagiwara, conocida artísticamente como La Yunko, es una bailaora japonesa afincada desde hace 20 años en Sevilla que llegó al flamenco a través de la gimnasia rítmica y que el pasado 11 de agosto se convirtió en la primera no española en ganar 'El Desplante', el primer premio de baile en la final del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión (Murcia).

En una entrevista con EFE, La Yunko, de 48 años, ha defendido su actuación en el festival, no exenta de polémica y con algunos pitos cuando recogió el premio, aunque sobre todo su carrera como artista, que empezó cuando aún no sabía ni lo que significaba flamenco.

"Con 14 años empecé a aprender gimnasia rítmica y descubrí gracias a un campeonato mundial a la española Ana Bautista, quien utilizaba la guitarra flamenca en sus ejercicios. En ese momento fue la primera vez que escuché la palabra flamenco", y prendió la llama de la curiosidad, explica.

En una época en la que no había internet y el acceso desde Tokio a la cultura española no era tan inmediato, Hagiwara descubrió un disco de cante en el que simplemente escuchaba voz. Para ella, eso no era "un cante, ni canción, ni nada, era como un grito, una maldición" que le provocó, además de su curiosidad innata, "miedo".

Desde entonces, esa "maldición" le ha acompañado toda la vida y la ha llevado a más de 14.000 kilómetros de su casa para aprender y vivir de lo que denomina el "arte".

"Para mí el flamenco es el arte. Para bailar profesionalmente hay que tener técnica pero no hay que olvidar el arte", dice, y añade: "Antes de empezar estaba impresionada por el arte, no por la técnica, ni por un movimiento superficial o vistoso, sino por el arte, que es algo interior"

Una visión del flamenco inspirada en gran manera por sus referentes y maestros como José Galván, Torombo, Milagros Menjíbar, Carmen Ledesma, Concha Vargas o Ana María López, de los que dice haber tenido la suerte de aprender no solo coreografías o pasos, sino formas de ver el flamenco.

"Cada uno tiene su forma de ver el flamenco, pero el arte es muy importante, si no se convierte solamente en técnica y se pierde la esencia del flamenco", comenta la bailaora.