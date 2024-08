PNV tacha de "injustas" las críticas a la "insolidaridad" de Euskadi, aunque no ve "en peligro" el Concierto vasco

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha denunciado que las críticas al supuesto carácter "insolidario" del Concierto Económico de Euskadi, realizadas desde ciertos ámbitos políticos a raíz del acuerdo entre el PSOE y ERC en materia de financiación para Cataluña, "no son justas", si bien no considera que el concierto que regula las relaciones económicas y financieras entre Euskadi y el Estado español esté "en peligro". Zupiria, en una entrevista en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, se ha referido, de esta forma, al debate en torno al acuerdo en torno entre ERC y el PSOE para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que este viernes será sometido a votación entre los afiliados de la formación catalana. Dicho acuerdo incluye un cambio del modelo de financiación de Cataluña, que en determinados sectores se ha interpretado como una fórmula equiparable al Concierto Económico vasco. Zupiria ha recordado que "en la base" del "problema político" que se ha puesto de relieve en los últimos años entre Cataluña y el Estado está, precisamente, el tema de la financiación. En este sentido, ha señalado que buena parte de los catalanes estima que la comunidad autónoma tiene una financiación "insuficiente", y que aporta al Estado "más de lo que recibe". El consejero se ha referido, además, a las críticas al supuesto carácter "insolidario" del Concierto vasco que, a raíz del acuerdo entre el PSOE y ERC, han resurgido en los últimos días desde diversos ámbitos políticos e institucionales. ESTATUTO Y CONSTITUCIÓN Zupiria ha afirmado que, pese a esa reacción, no cree que el Concierto Económico de Euskadi esté "en peligro". El consejero ha recordado que esta norma --que otorga a Euskadi amplias competencias en materia de fiscalidad y financiación-- tiene su base en la "tradición foral" de los territorios vascos; que está reconocida en el Estatuto de Gernika y en la Constitución española; y que ha sido aceptada por las instituciones europeas. Zupiria ha destacado, además, que el Concierto no es fruto de una "gracia" concedida a Euskadi, sino de un acuerdo bilateral entre las instituciones vascas y el Estado y que, por tanto, debe ser gestionado en ese mismo ámbito. A su vez, ha denunciado que "no es justo" calificar de "insolidario" este instrumento. El responsable de Seguridad del Gobierno Vasco también se ha referido a las afirmaciones realizadas este pasado jueves en torno a este asunto por parte del presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, quien emplazó al PNV a votar en contra del nuevo modelo de financiación de Cataluña por considerar que perjudicará al Concierto vasco. Zupiria ha afirmado que en este posicionamiento del dirigente del PP tiene "más peso" la intención de criticar al PSOE que "hablar a favor" del Concierto, por lo que ha considerado que sus afirmaciones no resultaron muy "afortunadas".

