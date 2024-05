Koldo García y Ábalos, citados este viernes en la comisión de las mascarillas en el Parlament balear

La comisión no permanente de investigación en el Parlament balear sobre la compra de material sanitario en la pandemia ha citado para este viernes al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García. La comisión arrancará a las 09.00 horas con el turno de Koldo García, si bien es previsible que, al igual que hizo en el Senado, se acoja a su derecho a no declarar por estar bajo investigación judicial. También lo hizo el lunes el empresario Víctor de Aldama; el administrador único de Soluciones de Gestión, Daniel Sierra, ha anticipado que hará lo mismo. A las 11.00 horas la comisión votará la reducción de comparecientes propuesta por PP y Vox, dejando fuera al presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García Page, y a cargos de Salud de La Rioja y Asturias. Seguidamente, a las 11.30 horas comparecerá el exministro José Luis Ábalos, que ha confirmado su asistencia. Al igual que Koldo, Ábalos también pasó por la comisión de investigación del Senado. Allí aseguró que no sabía "nada" del contrato con Baleares, y que "no tenía ni idea mucho menos aún de que hubiera una partida defectuosa" o "de que hubiera por medio una reclamación" del Govern balear. El exministro calificó de "absurdo" creer, como sostiene la Guardia Civil, que él pudo actuar como intermediario en la reclamación del Govern del PP. Los pinchazos de la UCO constataron un encuentro el 10 de enero en la marisquería madrileña La Chalana; y relacionan esa reunión, de alrededor una hora, precisamente con la reclamación. Ello, porque en una conversación intervenida Cueto le pide a Koldo que antes de irse de viaje el 11 de enero "le dijese algo a un tercero", y el exasesor contesta que una de las cosas a tratar con una de las personas con las que se iba a reunir era esa, entendiendo el juez que se refieren a la reclamación. Cabe puntualizar que ese día García mantuvo varias reuniones con diferentes personas en La Chalana. Por último, cerrarán las comparecencias de la semana dos exconsellers de Francina Armengol: el exconseller de Trabajo y exportavoz del Govern, Iago Negueruela --que ya compareció en el Congreso-- y la exconsellera de Salud, Patricia Gómez. La próxima semana la comisión continuará con las comparecencias previstas de, entre otros, la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol; el exconseller de Territorio, Marc Pons; el exdirector del IbSalut, Juli Fuster; el supuesto líder de la trama según la Guardia Civil, Juan Carlos Cueto; y los dos comparecientes vinculados a la empresa que faltaron el pasado lunes, Daniel Sierra e Íñigo Rotaeche. Sierra y Rotaeche aseguraron que no habían recibido la notificación. El primero ha presentado un escrito solicitando comparecer por videoconferencia, lo que se le ha denegado, y protestando por los plazos.