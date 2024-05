Izquierda Española dice que hay un "40% de votantes descontentos del PSOE" al que aspiran en las europeas

Izquierda Española, el nuevo partido socialdemócrata y antinacionalista que agrupa a exmilitantes de PSOE, Ciudadanos y UPyD y que se estrena en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, espera encontrar su principal caladero electoral los votantes descontentos con el PSOE, que según dicen alcanzan el 40 por ciento. En un encuentro con medios de comunicación, el líder de la formación socialdemócrata, Guillermo del Valle, ha asegurado que Izquierda Española puede recoger un espectro de votantes progresistas descontentos con el PSOE debido a sus pactos con el independentismo que podría elegir la papeleta de su partido en los comicios europeos. Así, Del Valle ha señalado que hay un "perfil" que se siente identificado con las palabras del secretario general del PSOE de Aragón, que se negó a votar a favor de la ley de amnistía en el Senado para no incurrir en "una insoportable deslealtad" consigo mismo. En este sentido, la directiva de Izquierda Española se encuentra convencida de que el partido será "la gran sorpresa" de los comicios europeos y ven razonable integrarse en el Grupo Socialdemócrata Europeo, en el que se enmarca también el PSOE. Así, explican que será la decisión del Grupo Parlamentario aceptarlos o no. "Si nos vetan --por influencia del PSOE-- tendrán que explicarlo", ha apostillado el líder de Izquierda Española. De esta forma, Del Valle cree aportar un "discurso igualitario en todos los aspectos" que destaca por su coherencia y que tendrá "un largo recorrido" si consigue "un punto emocional" que apele a los ciudadanos. Por el contrario considera que los socialistas tienen que afrontar "demasiadas" contradicciones como "llevar a Europa un discurso de integración y aquí --en España-- pactar con las ideas xenófobas de extrema derecha", en referencia a Junts. Izquierda Española acusa a Pedro Sánchez de practicar el "peor populismo", poniendo como ejemplo la carta en la que anunciaba cinco días de reflexión sobre si seguir al frente del Ejecutivo. Asimismo, asegura que van a combatir al independentismo y a la extrema derecha con un discurso coherente, pero sin miedo a ser "llamativos". "No vamos a tener miedo apuntar a la diana", ha sentenciado Del Valle. Por ello, este mismo viernes Izquierda Española viernes inaugurará su campaña electoral en la localidad gerundense de Ripoll, un municipio de mayoría independentista en el que surgió Aliança Catalana para mostrarse en contra de que la izquierda "no pueda hablar" del partido liderado por Silvia Orriols porque "es una escisión de los socios" del Gobierno estatal. Por otra parte, este partido se muestra a favor de que "Europa se defienda a sí misma", tanto en las fronteras de Ceuta y Melilla "que tienen que estar protegidas", como en un plano estratégico, aludiendo a la autonomía energética y agrícola. Asimismo, Del Valle ha mantenido que "el animalismo como bandera es un delirio", si bien ha matizado estar a favor del cuidado de los animales y su protección, y ha defendido que la izquierda debe centrarse en otros debates, que son los que "realmente importan" a la ciudadanía. Además, en materia de memoria histórica, Izquierda Española se pretende posicionar en Europa a favor de una 'ley de reparación de las víctimas' que tenga en cuenta tanto las víctimas de la dictadura franquista como las de la banda terrorista ETA.