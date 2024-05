Santiago (IU) remarca la necesidad de aplicar medidas de regeneración democrática, como reformar el Poder Judicial

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha destacado la necesidad de aplicar medidas de regeneración , sobre todo en el ámbito del Poder Judicial, ante los "ataques a la democracia" por parte de la derecha. Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en Tenerife en relación a la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de coalición, donde PSOE y Sumar han acordado crear un grupo de trabajo para abordar medidas de regeneración democrática. Santiago ha remarcado que toda la sociedad se quedó preocupada tras la reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre si merecía la pena seguir en el cargo tras el "acoso" a su entorno familiar por parte de la derecha "económica, mediática y política", pero que después de ese 'impasse' no se puede seguir "como si no hubiera pasado nada". "El PSOE todavía no ha puesto una sola medida sobre la mesa. Por el contrario, nuestro grupo parlamentario ya hemos presentado varias, desde la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o una reforma integral del Poder Judicial. Se requiere una democratización urgente para acabar con estos serios problemas de ataques a la democracia que estamos viviendo", ha apuntado.