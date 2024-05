El Gobierno contesta por escrito al PP que "no ha tenido lugar" la reunión de Koldo García y el DAO de Guardia Civil

El Gobierno ha contestado por escrito al PP que "no ha tenido lugar" la reunión entre el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, y Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos investigado por su relación con una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. El diputado del PP Esteban González Pons registró una batería de preguntas en las que interpelaba al Gobierno para que dijera si el DAO, teniente general Manuel Llamas, se había reunido con Koldo García el 10 de enero de 2024. "En relación con las preguntas de referencia, cabe señalar que no ha tenido lugar la referida reunión entre el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil y el señor Koldo García Izaguirre", señala el Gobierno en una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press. En paralelo a estas preguntas, el PP también ha interrogado sobre esta cuestión en varias ocasiones en el Congreso y el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha defendido su "gestión limpia", además de negar que fuera responsable de un chivatazo a los investigados en el conocido como 'caso Koldo'. Grande-Marlaska también negó en el Congreso que se "premiara" al comandante de la Guardia Civil destinado en la Embajada de Venezuela y detenido por su relación con el 'caso Koldo'. El ministro recordó que, tras su imputación, este mando fue "relegado" de su puesto. "No ha habido ninguna ilegalidad; el resto de acusaciones, que si chivatazos, que si no sé qué... Miren, esa era otro momento de la historia y otro ministro del Interior actualmente encausado", apuntó el pasado 24 de abril, reclamando al PP que "dejaran los bulos y falsedades".