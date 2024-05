Mel: "No puedo pedir perdón por ganar cuando lo que quiero es ganar"

Almería, 11 may (EFE).- El entrenador del Almería, Pepe Mel, deseó lo mejor en su lucha por Europa al Betis, al que dirigió seis años en dos etapas, pero después de medirse contra su actual equipo, ya que aseguró que llegan al Benito Villamarín a por el triunfo y que no puede "pedir perdón por ganar un partido cuando" lo que quiere "es ganar".

"Yo no entiendo muy bien eso de hacer un gol y pedir perdón, pues no lo metas. O cuando he visto a alguno tirar un penalti y mete el penalti y pide perdón, pues no lo tires, que lo tire otro. Esas falsedades…", comentó en rueda de prensa el madrileño, quien dijo que conoce bien el sentir de los béticos.

"Saben que yo quiero ganar, y cuando termine el partido y el Almería haya ganado, ojalá el Betis se clasifique para Europa, porque es mi equipo, pero mi equipo, el que me paga, con los que yo doy la cara, a los que defiendo y el que quiero que gane, es la Unión Deportiva Almería", recalcó Mel.

El técnico del conjunto rojiblanco, ya descendido a Segunda, insistió en que quiere "ganar en el Villamarín" y, por ello, no podría "pedir perdón por hacer algo que es humano», además de que "el Betis es un equipo muy difícil, y en su estadio más", si bien está "tranquilo" porque cuando llegó al Almería le dijeron que "había que ganar un partido y, de momento", han "ganado dos".

En su opinión, el trabajo de su equipo "está siendo bueno, con todas las dificultades que tiene conducir y llevar una plantilla que al final ha descendido", y admitió que tras el descenso la semana fue "muy, muy complicada, muy difícil, pero hay que seguir y seguir mostrando esa línea de ambición y de ganas de hacer las cosas bien en estos partidos".

Elogió la calidad de Isco Alarcón, "un magnífico futbolista", con muchos éxitos en el Real Madrid y en la selección, un jugador "muy importante", pero precisó que el Betis tiene mucha gente de gran valía como Ayoze Pérez o el francés Nabil Fekir, y añadió: "cuando un equipo está en la situación del Betis, luchando por competición europea, es gracias al grupo, no es gracias a un jugador solo".

Mel también resaltó que el Almería ha "competido muy bien" en estas últimas jornadas, sobre todo fuera, aunque se les ven "las costuras" cuando intentan "hacer el campo grande para jugar y tener la pelota, que es el juego" que persiguen, y deseó que este domingo "todas las acciones del Betis sean tiros desde 20 y 30 metros". EFE

