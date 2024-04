Ayuso pide a Sánchez "menos manifestaciones y más explicaciones": "Del no pactaré con Bildu llega esto lo hago por amor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "menos manifestaciones", en relación a la concentración convocada este sábado en la calle Ferraz de la capital para apoyar al líder socialista con motivo del Comité Federal del PSOE, y "más explicaciones". Durante la clausura de la I Intermunicipal del PP de Madrid, celebrada en Las Rozas, Díaz Ayuso ha cargado este sábado contra Sánchez y su decisión de cancelar su agenda hasta el lunes para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo ante los "ataques" que denunció contra su esposa, Begoña Gómez, después de que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abriera diligencias contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Para la presidenta madrileña, la carta que Pedro Sánchez publicó el miércoles y en la que realizaba este anuncio, "es una advertencia", un "conmigo o contra mí". "Ha parado España porque ha decidido no dar explicaciones", ha apostillado Díaz Ayuso. También ha ironizado la líder del PP madrileño con las alusiones del jefe del Ejecutivo central al "amor" por su esposa. "Del 'no pactaré con Bildu', 'jamás amnistiaré a los corruptos independentistas', llega 'esto lo hago por amor'. Así que ya sabemos que esto por amor, amor, no es", ha sentenciado. Para Isabel Díaz Ayuso, Sánchez representa "el peor peligro" para la democracia española, pues pretende "imponer un muro paralegal" contra "la separación de poderes", la "independencia judicial" o el "pluralismo político". "LA BATALLA POR LA LIBERTAD MÁS IMPORTANTE EN DÉCADAS" "Estamos ante la batalla por la libertad más importante que España ha lidiado en décadas", ha advertido la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha afeado la convocatoria de una manifestación en Ferraz para "animar al líder". "Pero mi pregunta es, ¿quién anima a España?", se ha cuestionado. Díaz Ayuso ha alertado del plan que, a su juicio, se está "urdiendo en Moncloa" --hasta el punto de llegar a aventurar que habrá "gente entrando en maleteros" en la sede del Gobierno de España-- para "cargarse de falsos pretextos" con los que "señalar aún más a los jueces, a los medios de comunicación y a los adversarios políticos" a través del "sentimentalismo, la cursilería y el populismo más ramplón". En cualquier caso, para la líder 'popular' lo que queda es "ver que Sánchez elija por qué puerta largarse" y ha emplazado a ver "si esta vez se lo paga él". "Se trata o de Sánchez o de España", ha concluido. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))