Pontón (BNG) pide una "oportunidad para hacer historia" y sale convencida de que "el cambio está más cerca"

La candidata del BNG a la Xunta, Ana Pontón, ha apelado a una "oportunidad" para convertirse en "presidenta" para "hacer historia con un nuevo proyecto que mire al futuro desde la confianza en lo que somos como pueblo". Lo dijo en su intervención final en el debate a cinco de la CRTVG, del que salió convencida de que "el cambio está más cerca". "En este debate hay dos maneras de sentir y pensar en el país; frente a un gobierno agotado y sin ideas, que nos dejan una Galicia pequeña, mostramos que tenemos confianza en una Galicia en grande. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo diferente", ha apelado Pontón, quien ha dicho que "no importa a quién votasen en otras ocasiones, hay muchas maneras de sentirse gallega y todas son necesarias para un cambio". "Humildemente pido esa oportunidad de ser presidenta para que hagamos historia con nuevo proyecto que mire al futuro desde la confianza en todo lo que somos como pueblo, incluso que los que no votaron por mí, sientan orgullo de Galicia que estamos construyendo", ha enfatizado. "REAFIRMADA" EN LOS DEBATES En su valoración a la salida del debate, Pontón ha salido "reafirmada" de la necesidad de todos los debates, por eso "va a estar en todos", y de la "necesidad de contraste de ideas y proyectos". "Hay un gobierno del PP que, después de 15 años sin ilusión, sin ideas, sin proyecto sabe que está en un momento de opción real de cambio y que la alternativa es el BNG", ha enfatizado Pontón, quien ha apostado por políticas de igualdad, regeneración democrática, un país productivo, en el que la juventud no tenga que emigrar y devolver la esperanza. Pontón ha salido "muy contenta" del debate y ha agradecido a todas las personas que estuvieron, poniendo el foco en que, en las elecciones, "la protagonista es la ciudadanía".