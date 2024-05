Felipe González contraprograma al PSOE ante 5 millones de votantes en ‘El Hormiguero’ y contra todos: Zapatero y los “problemas familiares” de Sánchez

Inicio de la campaña de las europeas del PSOE en Valencia y Felipe González este jueves en 'El Hormiguero'.

El PSOE inició hace unas horas su campaña hacia las elecciones europeas, que arranca con optimismo tras la victoria en Cataluña o recientes sondeos que le acercan al PP. Lo hizo en Valencia, con un mitin en el que participaron Pedro Sánchez, la candidata Teresa Ribera y José Luis Rodríguez Zapatero. Son actos ante simpatizantes y no tan numerosos como la audiencia de la televisión. Sabe Sánchez que las últimas generales las salvó en los platós, frente a comunicadores críticos con su gestión. Y este jueves, la atención se la llevó otro socialista, Felipe González, ante los millones de espectadores de El Hormiguero. 4.888.000 personas lo vieron. Cargó contra Sánchez y Rodríguez Zapatero y a Ribera, que estará en las papeletas el 9 de junio, ni la mencionó.

González dice sentirse “huérfano”. El PSOE no le representa. Y no es porque no “quiera” al partido, como le reprochó Rodríguez Zapatero recientemente, sino porque “falta proyecto de país”. Le preguntó Pablo Motos por qué cree que Rodríguez Zapatero es hoy uno de los máximos activos de Sánchez y su defensor más entusiasta, a lo que González respondió con dos preguntas: “¿No será que representa lo que estamos -el PSOE- siendo ahora? ¿No será que no vamos a ganar nunca más por mayoría?”. Entre la primera y la segunda hubo una pausa y una risa indisimulada. Recordó que éste “hizo un gran esfuerzo en las elecciones gallegas y el esfuerzo condujo a que ganara el BNG y el PSOE quedara a una distancia sideral de ser alternativa”.

Te puede interesar: Arranca la campaña electoral para las elecciones europeas, marcadas por una ultraderecha que coge fuerza

La opinión de Felipe González sobre la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez #FelipeGonzálezEH pic.twitter.com/mcXyzpz3Pi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 23, 2024

“¿Quién se atreve a discrepar?”

González tenía ganas de hablar, buscando la complicidad del público, y Motos obró a favor del invitado y del programa. “¿Cuánto tiempo estuvieron repitiéndote ‘váyase, señor González, cada día de tu vida?, preguntó, dejando responder antes de plantear lo que realmente quería poner encima de la mesa: “¿Y habrías escrito una carta a los españoles diciendo que te lo ibas a pensar?”. “Que me lo iba a pensar no se lo hubiera dicho -contestó-, que me iba a lo mejor se lo hubiera dicho. Mucha gente se lo creyó -que cabía la posibilidad de que Sánchez dimitiera-. Yo no. Ese ‘venid a socorrerme que me están atacando’. No entiendo su lenguaje -el de Sánchez-, yo no lo he tenido nunca. (...) Yo era ya bastante mayor para que me pusieran la ropita. Yo era adulto”.

No terminó aquí contra Sánchez. A su juicio, y quiso subrayar esta frase, “una cosa es gobernay y otra, estar en el gobierno”. También señaló que “puede haber jefes que piden adhesión incondicional o líderes que piden lealtad a un proyecto compartido, discutido y hablado. “¿Quién se atreve ahora a discrepar? Nadie”, continuó el entrevistado. En los últimos días, uno sí se ha atrevido y también pasea por los medios estos días con motivo de la presentación de un libro. Javier Lambán se ausentó de la votación clave de la ley de amnistía en el Senado y el PSOE le abrió un expediente como marcan sus estatutos. Emiliano García-Page salió en defensa de Lambán, también contario a que se perdonen los delitos cometidos en el marco del procés.

Arranca la campaña de las elecciones europeas, que se celebran el 9 de junio.

Motos también se interesó por la opinión del expresidente acerca de Begoña Gómez, mujer de Sánchez, y si éste “debería dar más explicaciones” sobre lo publicado por distintos medios de comunicación y objeto de pesquisas en los juzgados. Lejos de dejarlo en manos de estos tribunales o ‘indultar’ a Sánchez, González se sumó a todos quienes consideran que ti: “Es responsabilidad de Pedro Sánchez dar explicaciones sobre todo lo que hace él y es responsabilidad de los líderes políticos de verdad no meterse en problemas familiares”. Un reciente informe de la UCO concluye que no se aprecia delito en la actuación de Gómez.