Compromís reprocha a Sánchez abordar "unilateralmente" con el PP la financiación autonómica: "Esa no es la vía"

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de Compromís, Águeda Micó, ha criticado la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener una reunión con el PP para abordar la financiación autonómica, acusándole de "dejar fuera" al resto de partidos políticos. Así se ha expresado Micó en una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha reprochado a Sánchez que aborde este tema de manera unilateral con el PP, aunque el portavoz de Compromís en el Senado, Enric Morera, ve positivo que PSOE y Junts hablen de manera bilateral sobre la reforma de la financiación autonómica. Al respecto, la diputada de Compromís ha señalado que entiende "que no es preciso hablar unilateralmente con el PP y dejar fuera al resto de partidos políticos", apostillando que esta reunión de Sánchez con los 'populares' "no es la vía". "Por supuesto que todas queremos que el PP forme parte de estos acuerdos", ha precisado Micó, que ha recordado que en la Comunidad Valenciana existe una plataforma que reivindica una financiación justa en la que forman parte los principales agentes sindicales, la patronal y los partidos políticos. Sin embargo, la dirigente de Compromís ha incidido en que "la vía" para acabar reformando el sistema de financiación autonómica es "el propio Congreso, el Senado y las comunidades autonómas en su conjunto". En cuanto a la propuesta de Sumar, Micó ha asegurado que se apuesta por una mayor financiación para todas las comunidades. "Esto no tiene que ser una confrontación entre unos territorios y otros", ha apostillado, que ha reclamado a su vez una reforma fiscal a la par que se reforma el modelo de financiación.