Iglesias augura que Podemos actuará al margen de Sumar y su apoyo al Gobierno no está atado: se negociará como con ERC

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha augurado que Podemos actuará de forma independiente a Sumar si se consuma su exclusión en el Gobierno y que el respaldo de sus cinco parlamentarios en el Congreso a las medidas de la coalición no está asegurado durante la legislatura. Por tanto, ha advertido de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, deberá negociar directamente con la formación morada las futuras leyes, dado que sus votos valdrán lo mismo que los de Bildu y ERC. También ha criticado que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha tomado la decisión política de tratar de reducir a Podemos a la "mínima expresión" y considera que los morados, si se acomete su veto en el Ejecutivo, buscará alianzas para un espacio de izquierda al margen del Gobierno, en "contexto preelectoral" en Galicia, País Vasco y a nivel europeo que "seguramente definirá también los campos en los próximos tiempos". En declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press, Iglesias ha asegurado que es "evidente" que Sánchez y Díaz no quieren a Podemos en el Gobierno, lo cual es un "error" porque esa estrategia permite a los socialistas "ser el partido alfa" que controla todos los espacios del "progresismo en España". Y en redes sociales, ha compartido también un editorial de su medio, 'Diario Red', que alude a que Sánchez y Díaz están asumiendo que Podemos siga una trayectoria independiente del nuevo Ejecutivo. PODEMOS "NO VA A ESTAR EN EL BLOQUE DE SUMAR" Por tanto, ha relatado que si se prescinde de Podemos en el Ejecutivo, en el grupo parlamentario plurinacional habrá diputados que "estarán sometidos a la disciplina" del Gobierno y otros que no", es decir, que los parlamentarios morados "harán lo que marque su partido". "Auguro un comportamiento parlamentario por parte de Podemos seguramente más cercano a cómo actuarán Bildu, ERC o el BNG que como actuarán diputados fieles a Yolanda Díaz. Y negociarán como negociará Bildu, BNG y ERC. Si Pedro Sánchez quiere los votos de Podemos, tendrá que reunirse con Ione Belarra y tendrá que negociar y hacer concesiones. No van a estar, creo que es evidente, en el bloque de Sumar porque no están en el Gobierno", ha insistido. Es más, cuestionado sobre si piensa que la formación morada podrá votar en contra de iniciativas del Ejecutivo, Iglesias ha respondido "no" si éstas "no son de izquierda". EL PSOE ESTÁ CÓMODO CON SUMAR Luego, ha reforzado su tesis al recalcar que en 2019, cuando negoció el Gobierno de coalición con el PSOE, pidió a Sánchez que abriera un ministerio específico para IU, en alusión a Consumo, dado que no quería tener a los diputados de esta formación "fuera" y desplegó un esfuerzo para integrar a todas las ramas del antiguo espacio confederal. Mientras, ha insistido en que apartar a Podemos es una equivocación y que el PSOE "está más cómodo que nunca" con Sumar, en un contexto además donde tendrá la excusa de no poder llegar a acuerdos con PNV y Junts para aplicar compromisos de izquierda. De hecho, ha recordado que hace cuatro años Sánchez dijo que "no quería gobernar con Podemos, que no podía dormir por las noches" y "solamente lo tuvo que hacer como asume las cosas el PSOE, después de varias repeticiones electorales y cuando su silla en Moncloa dependía de eso". "Ahora está encantado de gobernar con Sumar (...) No le supone ningún tipo de problema, al contrario, le supone una ventaja", ha enfatizado.