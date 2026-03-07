España

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Este buque es capaz de llevar hasta 36 cazas F-35B y cuatro helicópteros Merlin

El buque 'HMS Prince of
El buque 'HMS Prince of Wales' de Reino Unido (Royal Navy)

Reino Unido está poniendo a punto lo más rápido posible uno de sus portaviones. Si bien no ha confirmado cuál será su destino, la escalada de la violencia en Oriente Medio y el riesgo de sufrir ataques en sus enclaves en Chipre evidencia que podrían necesitar el buque en la región. Se trata del 'HMS Prince of Wales’,que se ha consolidado como uno de los buques de guerra de superficie más avanzados y potentes.

Este portaviones forma parte de la flota de dos unidades de la Clase Queen Elizabeth, una serie diseñada para convertirse en eje central de la defensa marítima británica a lo largo de las próximas décadas. Destaca por su gran versatilidad operativa y su capacidad para adaptarse a un amplio espectro de misiones, lo que lo puede convertir en un actor importante en el conflicto.

Según informó la BBC, una fuente de defensa británica confirmó que el portaaviones ‘HMS Prince of Wales’ ha visto “aumentada su preparación a cinco días de aviso para zarpar”. Reino Unido ha estado reforzando su presencia militar en Oriente Medio desde enero, con el despliegue de capacidades para proteger a ciudadanos británicos y aliados, como aviones Typhoon, cazas F-35, sistemas de defensa aérea y 400 efectivos adicionales en Chipre.

Desde el inicio de los ataques en la región, aviones británicos han interceptado drones y se han enviado más recursos, incluidos helicópteros Wildcat equipados con misiles antidron. El ‘HMS Prince of Wales’, que ya mantenía alta disponibilidad, ha elevado su nivel de preparación para reducir el tiempo necesario ante cualquier posible despliegue. De esta forma, esperan que esté listo para zarpar esta semana, si así lo requiriese la situación.

Imágenes del derribo de un avión de combate iraní Yak-130 por un avión de combate F-35I “Adir” de la IAF

Capacidades técnicas y dotación

Este buque puede asumir desde operaciones de combate de alta intensidad hasta tareas humanitarias, pasando por el despliegue de comandos de los Royal Marines. Los informes técnicos subrayan que su diseño permite el transporte y lanzamiento de cazas F-35 Lightning II, aeronaves que pueden operar rápidamente en cualquier zona de conflicto, lo que dota al portaaviones de una notable capacidad de reacción. En concreto, es capaz de llevar hasta 36 cazas F-35B y cuatro helicópteros Merlin.

Además, su autonomía de desplazamiento, que le permite recorrer hasta 800 kilómetros (500 millas) al día, lo convierte le da una gran flexibilidad. El ‘HMS Prince of Wales’ impresiona por sus dimensiones y prestaciones técnicas. Su cubierta de vuelo alcanza los 70 metros de ancho y 280 metros de largo, un espacio suficiente para albergar tres campos de fútbol.

El portaaviones está equipado para almacenar provisiones que le permiten operar durante 45 días sin necesidad de reabastecimiento, una autonomía muy valorada en misiones prolongadas. La dotación mínima del buque es de 700 tripulantes, cifra que puede llegar a los 1.600 efectivos con la presencia de aeronaves y personal de vuelo a bordo.

El nombre Prince of Wales tiene un peso histórico en la marina británica desde 1770. En 1941, este buque logró dañar al Bismarck en un enfrentamiento clave. La actual generación del ‘HMS Prince of Wales’ incorpora tecnología avanzada y se perfila como un pilar estratégico para la Royal Navy, incluso ante posibles misiones en Oriente Medio.

