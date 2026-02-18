España

Por esto te sientes hinchado cada vez que tomas té o café, según una dietista

Un ingrediente que suele acompañar al desayuno podría estar relacionado con las molestias de todo el día

El ingrediente del desayuno que
El ingrediente del desayuno que te causa hinchazón el resto del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse hinchado después de tomar té o café por la mañana es una experiencia común que muchas personas empiezan a notar y cuestionar. Esta molestia suele atribuirse a la propia bebida, pero recientes explicaciones de profesionales de la salud señalan que el verdadero responsable podría ser un ingrediente añadido que pasa desapercibido para la mayoría: la leche de vaca. El ritual matutino de preparar una taza caliente puede convertirse en el origen de incomodidad abdominal para quienes, sin saberlo, presentan intolerancia a la lactosa.

En la rutina diaria, la mayoría valora esos minutos de pausa para disfrutar de un café o té antes de comenzar con las obligaciones. Algunos optan por añadir solo un chorrito de leche, convencidos de que una cantidad pequeña no podría tener efectos negativos. Sin embargo, la dietista gastroenteróloga Olivia Molyneux advierte que incluso una pequeña porción de leche puede ser suficiente para detonar síntomas de hinchazón en personas intolerantes a la lactosa. La clave está en la composición de la leche: contiene lactosa, un azúcar que muchos adultos no digieren completamente.

Cuando la lactosa no se descompone en el intestino delgado, pasa intacta al colon, donde las bacterias la fermentan. Este proceso genera gases y, en consecuencia, sensación de hinchazón. La reacción puede ser más notoria si se consumen varias tazas a lo largo del día o si la sensibilidad a la lactosa es alta. Según el Servicio Nacional de Salud, la intolerancia a la lactosa no solo causa molestias digestivas como hinchazón, dolor abdominal y diarrea, sino que también puede manifestarse en síntomas menos conocidos, como dolor de cabeza, fatiga y dolor articular o muscular.

¿Por qué la leche puede causar hinchazón en el té o café?

La leche de vaca es uno de los principales alimentos que contienen lactosa, el azúcar responsable de los problemas digestivos en personas intolerantes. A diferencia del té negro o el café solo, que rara vez provocan hinchazón directa, la lactosa desencadena síntomas cuando el cuerpo no produce suficiente lactasa, la enzima encargada de digerirla. La presencia de lactosa no digerida en el colon provoca fermentación bacteriana, produciendo gases y distensión abdominal.

El video generó un debate en las redes sociales (TikTok: @javier_rigoz)

Para quienes identifican hinchazón tras consumir leche en bebidas calientes, las recomendaciones incluyen reducir la cantidad, optar por alternativas vegetales sin lactosa o, en casos más severos, evitar la leche por completo. Además, algunos experimentan otros síntomas, como cansancio o malestar muscular, ligados a la intolerancia. Estos efectos pueden confundirse con otros problemas de salud, por lo que se aconseja observar si los síntomas desaparecen al modificar la dieta.

La dietista Olivia Molyneux señala que antes de eliminar alimentos es fundamental consultar con un profesional. Un dietista puede guiar en pruebas estructuradas y reintroducción de alimentos, ayudando a descartar intolerancias y evitando restricciones innecesarias que podrían afectar la nutrición.

Qué hacer si la hinchazón persiste

No todas las personas que presentan hinchazón al tomar té o café con leche son necesariamente intolerantes a la lactosa. Otros factores pueden influir, como el síndrome de intestino irritable, el estrés, ciertas características de la dieta o incluso la sensibilidad a otros ingredientes. En algunos casos, la hinchazón ocurre incluso después de beber solo agua, lo que apunta a causas más complejas.

Consejos para gestionar la hinchazón.
Consejos para gestionar la hinchazón. (Freepik)

Cuando la incomodidad no desaparece tras eliminar la leche o si surge con cualquier bebida, es esencial buscar la evaluación de un médico de cabecera, un gastroenterólogo o un dietista especializado. Estos profesionales pueden indagar en el historial clínico, la dieta y el estilo de vida para identificar el origen del malestar. El objetivo es evitar autodiagnósticos y restricciones dietéticas innecesarias, que podrían derivar en deficiencias nutricionales.

