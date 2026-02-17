España

Las plantas que tienes que podar antes de que termine febrero

Respetar los tiempos de cada especie es fundamental

Guardar
Las plantas que tienes que
Las plantas que tienes que podar antes de que termine febrero. (Getty Images)

Febrero es uno de los meses clave para preparar las plantas de interior antes de la primavera. Realizar una poda adecuada durante este periodo no solo mantiene la forma de las especies, sino que también estimula el crecimiento de nuevas hojas y flores, optimizando sus condiciones para los meses venideros. La poda, bien ejecutada, puede marcar la diferencia entre un ejemplar vigoroso y equilibrado y uno con desarrollo irregular o propenso a plagas.

La poda invernal ofrece beneficios específicos: en enero y febrero, muchas plantas atraviesan un periodo de reposo vegetativo, concentrando energía en raíces y partes leñosas. Este estado permite efectuar cortes con menor estrés, eliminando ramas secas, brotes mal orientados o restos de floración pasada, lo que favorece una brotación vigorosa cuando aumentan las temperaturas. Además, este proceso ayuda a mejorar la aireación de la planta y la exposición a la luz, factores fundamentales para la salud a largo plazo de cualquier ejemplar de interior.

Pero no todas las especies responden igual a la poda. Las plantas tropicales, como los ficus, las monsteras o los filodendros, requieren esperar hasta la primavera para recuperarse correctamente de los cortes. Estas variedades, originarias de climas cálidos, son más susceptibles al daño por bajas temperaturas, por lo que una poda prematura puede afectar su capacidad regenerativa. Conocer los ciclos de cada especie es esencial para evitar daños y mantener un jardín equilibrado y saludable, tanto en el hogar como en espacios de trabajo u oficinas.

Poda de invierno. (Freepik)
Poda de invierno. (Freepik)

Plantas que conviene podar antes de marzo

Entre las especies que conviene podar en febrero destacan los ficus, una de las plantas de interior más populares. La eliminación de ramas secas, débiles o excesivamente largas contribuye a conservar la forma y estimula la brotación de nuevas hojas durante la primavera y el verano. En el caso de los potos, otra especie muy común, cortar hojas amarillas o secas, así como las puntas demasiado largas, fomenta un crecimiento compacto y ramificado, logrando una planta más densa y saludable. La hiedra de interior también se beneficia de la poda invernal: el recorte de ramas largas o sin hojas permite un desarrollo uniforme y estimula la salud general de la planta.

Hiedras de interior. (Freepik)
Hiedras de interior. (Freepik)

Los geranios de interior requieren la eliminación de flores marchitas y partes secas o dañadas, lo que garantiza una floración más abundante y duradera tras el invierno. Para la Monstera deliciosa, retirar hojas amarillas, marchitas o secas ayuda a controlar el tamaño, evitando que la planta desperdicie energía en zonas debilitadas y favoreciendo un crecimiento robusto durante la temporada de brotación.

Geranios de interior. (Pixabay)
Geranios de interior. (Pixabay)

Otras especies que requieren atención en invierno son los frutales de hoja caduca, como manzanos, perales, cerezos o ciruelos, que se benefician de la poda invernal para mejorar la estructura, eliminar ramas cruzadas o dañadas y estimular una fructificación más abundante. Los rosales requieren un corte limpio y a la altura adecuada, lo que promueve ramas fuertes y flores de mejor calidad, elimina madera vieja y asegura una estructura aireada. En el caso de hortensias y plantas mediterráneas, como lavandas o romeros, la poda debe ser moderada para las primeras y ligera para las segundas, manteniendo la forma sin debilitarlas.

Rosales. (Freepik)
Rosales. (Freepik)

Las plantas tropicales como ficus, monsteras, potos o filodendros deben quedar al margen de la poda invernal, ya que las bajas temperaturas pueden dañar los brotes jóvenes y comprometer su crecimiento futuro. Respetar los tiempos de cada especie es fundamental: una poda efectuada en el momento correcto no solo elimina ramas dañadas, sino que mejora la aireación y la luz disponible, estimulando un crecimiento fuerte y equilibrado. Este cuidado anticipa un inicio de primavera con plantas de interior más saludables y un desarrollo óptimo.

Temas Relacionados

PlantasJardínHogarEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Bonoloto: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: jugada ganadora y resultado

Un niño de 9 años es el primero en someterse a una cirugía pionera de alargamiento de piernas: “Ahora hago cosas que antes no”

Ahora el joven juega al baloncesto, salta a la comba y sigue creciendo, aunque es probable que necesite una intervención similar con el paso de los años

Un niño de 9 años

Comprobar Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 5 de este martes 17 de febrero de 2026

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprobar Super ONCE: resultados ganadores

Comprobar Eurojackpot: los resultados de este 17 de febrero

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Eurojackpot: los resultados de

Número ganador de Euromillones de este 17 de febrero

Como cada martes, aquí están los ganadores del premio de Euromillones dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Número ganador de Euromillones de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso frustra la ofensiva

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

Denuncian al jefe de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada: presenta su dimisión tras la apertura de diligencias

La caída de Emilio Viciana arrastra al núcleo de “Los Pocholos” en el PP de Ayuso: tres diputados vinculados a Educación dimiten “por coherencia”

La UCO detiene al socialista Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

ECONOMÍA

La UE busca funcionarios y

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

DEPORTES

Benfica - Real Madrid, en

Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso