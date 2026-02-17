El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

El Rey Felipe VIrecibe en el Palacio de la Zarzuela (Europa Press)

El rey Felipe VI ha señalado los “valores democráticos” y el “no a la violencia” que deben caracterizar a España en el acto institucional por la Constitución más longeva. La ‘Carta Magna’ se ha convertido en la de más tiempo de vigencia, tras superar a la de 1876. El homenaje se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, con la ausencia de los diputados de ERC, Junts, PNV, EH Bildu y el BNG. “No queremos vivir siendo otra cosa que libres” ha asegurado el monarca.

El rey ha explicado que “humanizamos” la Constitución al hablar del término “longevidad”, que suele usarse para las personas. De esta forma, ha defendido la legitimidad del documento clave de la legislación española, señalando la “pluralidad” o “unidad” que la caracterizan. Ha seguido recordando que, si en 1978 no se hubiese apostado por crearla, en la actualidad podríamos no tener los mismos “derecho y libertades” que hoy tenemos.

En todo momento, el rey ha subrayado la importancia de cumplir con la Carta Magna ante los “tiempos difíciles e inciertos”, a pesar de las “imperfecciones” que reconoce en el marco institucional actual. Considera que las carencias del sistema no restan legitimidad a la Constitución, y que el espíritu crítico y la inconformidad son motores para avanzar hacia una realización más completa de los valores constitucionales, que deben ser el modelo de la sociedad y realidad de España.

Durante su intervención, ha remarcado la legitimidad democrática, fruto de “la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas”. Felipe VI ha destacado que no nació del enfrentamiento, sino de un consenso amplio, y que su vigencia responde a principios como la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la cohesión territorial. También ha apuntado a la responsabilidad de respetar, defender y fortalecer tanto la Carta Magna como el conjunto de leyes e instituciones.

El Rey Felipe VI ha hablado ante los medios sobre el accidente sufrido entre dos trenes en el pueblo cordobés de Adamuz

Los aplausos al rey o su conversación con Sánchez

El evento en el Congreso ha estado marcado por distinta situaciones llamativas. Para empezar, se ha producido la habitual no asistencia de las fuerzas políticas más críticas y contrarias a la institución monárquica. Los diputados presentes han roto en aplausos cuando Felipe VI ha recordado el “terror” y la violencia desarrollada durante años en España por la banda terrorista ETA.

Entre los invitados se encontraban dos expresidentes del Gobierno. Ambos se han dejado ver en un momento de sus trayectorias de especial polémica. José María Aznar ha estado en el Parlamento poco después de aparecer su nombre y el de algunos familiares en la lista de Jeffrey Epstein, por haber recibido algunos envíos.

Felipe González aumentó su distanciamiento con su partido, señalando la semana pasada que “este PSOE no le representa” y reconociendo que votará “en blanco”. Por otro lado, el jefe del Estado ha conversado con el presidente del Gobierno. Se ha podido ver a Felipe VI y Pedro Sánchez intercambiar varias palabras tras su discurso, que ha sido precedido de unas palabras de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Noticia en ampliación.