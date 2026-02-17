Podemos critica que PSOE y PP permitan el incumplimiento la Constitución y carga contra la "monarquía corrupta"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha cuestionado la relevancia de conmemorar la Constitución española en un contexto donde, según sus palabras, siguen sin aplicarse los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna. Belarra planea asistir de manera crítica al acto oficial celebrado en el Congreso de los Diputados, en el que participa el rey Felipe VI, y lo hará vistiendo una camiseta con la consigna "Y cumplirla, ¿pa' cuando?", una iniciativa que busca destacar la brecha entre los principios constitucionales y la realidad social del país. Según informó el medio, la secretaria general de Podemos centra su crítica en la falta de implementación de los derechos sociales y en la persistencia de privilegios que, a su juicio, derivan de una monarquía a la que califica de "corrupta".

En una intervención ante los medios en la Cámara Baja, Belarra argumentó que los artículos de carácter social de la Constitución española no se cumplen, responsabilizando de esta situación tanto al Partido Popular como al Partido Socialista Obrero Español. El medio reportó que, para la líder de Podemos, la Carta Magna se encuentra limitada en su aplicación práctica, especialmente en lo que refiere a derechos esenciales como el acceso a la vivienda o a la protección social, aspectos fundamentales que, según sus denuncias, permanecen en el papel y no en la vida cotidiana de los ciudadanos.

De acuerdo con lo que detalló la fuente, la secretaria general del partido también dirigió sus críticas al papel de la Iglesia Católica, a la que señaló como beneficiaria de privilegios en el ámbito educativo, en detrimento del principio constitucional de libertad religiosa. A este respecto, citó el artículo 16 de la Constitución, recalcando que "la Iglesia Católica sigue en este momento al cargo de la mayor parte de la educación privada o concertada en este país", una situación que, en su opinión, demuestra el incumplimiento del mencionado precepto.

Belarra añadió que dicha falta de garantías no solo afecta a la libertad religiosa sino también a otras áreas clave, como las prestaciones sociales y el acceso a una sanidad pública efectiva. Según consignó el medio, la secretaria general de Podemos hizo alusión expresa a la reforma del artículo 135 de la Constitución, producida en la última década, a la que calificó como un duro recorte en materia de derechos al priorizar la estabilidad presupuestaria por encima del bienestar social, lo que, en su opinión, agudiza la distancia entre el texto constitucional y las políticas desarrolladas por los sucesivos gobiernos.

La responsable de Podemos también fue consultada respecto a las reformas que su formación consideraría necesarias para la Carta Magna. Según relató el medio, Belarra aseguró que actualmente no se dispone de mayorías parlamentarias suficientes para impulsar cambios estructurales. No obstante, dejó claro que su partido considera indispensable una actualización constitucional en materias de feminismo, transición ecológica y regeneración democrática, áreas donde, según señaló, España muestra carencias significativas pese a lo establecido en el texto constitucional.

Belarra concluyó señalando que existe una percepción social extendida sobre la escasa efectividad de la Constitución. El medio reprodució su declaración: "Mucha gente se pregunta para qué está esta Constitución si no la cumple nadie, si no la cumple el PP, si no la cumple el PSOE, si no la cumplen las comunidades y no la cumple el Gobierno". Tal como publicó la fuente, para la dirigente de Podemos, la conmemoración de la Carta Magna no tiene sentido mientras los partidos mayoritarios y las instituciones no garanticen el cumplimiento de sus principales preceptos sociales.

En la misma comparecencia, la líder del partido volvió a cargar contra la monarquía, refiriéndose a ella como "corrupta". Dicha crítica coincidió con la celebración en el Congreso del aniversario constitucional, acto presidido por el rey Felipe VI. Según informó la fuente, esta postura forma parte de la habitual estrategia de Podemos de cuestionar el papel de la monarquía en el sistema político español y de señalar las diferencias percibidas entre el ordenamiento legal y su puesta en práctica.

Las declaraciones de Belarra llegan en un momento en el que diversos partidos y colectivos sociales plantean debates sobre la vigencia y la adecuación de los principales artículos de la Constitución. El medio explicó que, a juicio de la dirigente, el texto legal no ofrece garantías suficientes para que los derechos a la vivienda, a las prestaciones sociales o a la sanidad pública sean efectivos en el día a día, ni para garantizar la igualdad ante la ley en un país con monarquía. Según la fuente, estas posiciones reflejan la preocupación de Podemos ante la situación política y social del país respecto a los derechos fundamentales recogidos hace décadas en la Carta Magna.

El medio también recogió que durante su intervención, Belarra recordó ejemplos de lo que considera incumplimientos graves, tales como el acceso insuficiente a la vivienda o las dificultades en el ámbito de la salud pública, asociadas a políticas de privatización que, según su valoración, se alejan de la letra y el espíritu de la Constitución. Añadió que este distanciamiento de las promesas constitucionales justifica la protesta adoptada por su partido durante el aniversario.

Finalmente, la fuente señaló que la dirigente de Podemos reiteró la exigencia de que los equipos de gobierno y los principales partidos políticos asuman el compromiso de respetar y aplicar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, en lugar de limitarse a celebraciones formales que, en su opinión, solo refuerzan un "papel" sin efectos prácticos para la ciudadanía.