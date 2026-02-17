Espana agencias

Los reyes conmemoran en el Congreso la Constitución del 78, la más longeva de España

Madrid, 17 feb (EFE).- El hemiciclo del Congreso acoge este martes el acto institucional, presidido por los reyes, para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

Un acto en el que, además del PP y PSOE, estarán Sumar, Vox y Podemos, y al que no asistirán formaciones como Junts, ERC, PNV, EH Bildu y BNG, según han confirmado a EFE fuentes de estos partidos.

La sesión conjunta del Congreso y Senado comenzará a las 12.30 horas con la llegada de los reyes al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde serán recibidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.

Tras saludar en el Salón de los Pasos Perdidos a las mesas de ambas cámaras, los portavoces parlamentarios y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dará comienzo el acto con las palabras de la presidenta de la Cámara Baja.

El acto se cerrará con la intervención de Felipe VI ante los diputados y senadores de las dos cámaras.

Además de asistir al acto institucional en el hemiciclo, los reyes inaugurarán, también en el Congreso, la exposición "Nuestra Constitución más longeva", organizada por el Ministerio de la Presidencia y el Congreso con fondos de la Agencia EFE y de la Cámara.

En la exposición podrá verse el original de la Constitución, el ejemplar sobre el que juraron el entonces Príncipe de Asturias, en 1986, y la Princesa de Asturias, en 2023, y el que se utilizó para la Proclamación de Felipe VI, entre otros documentos custodiados por el archivo del Congreso.

En cuanto a las fotografías, se expondrán imágenes relacionadas con el proceso constituyente y sus protagonistas, los ponentes constitucionales, los primeros diputados y diputadas, y el referéndum, entre otras fotografías históricas de estos 47 años.

Cuarenta fotografías de la Agencia EFE que conforman un recorrido visual para celebrar los logros de la Carta Magna española cuando se convierte en la más longeva de la historia del país.

Las imágenes han sido rescatadas de entre los más de 12 millones de documentos gráficos que atesora el archivo de EFE, la mayor agencia de noticias en español del mundo, y dan testimonio de un proyecto colectivo nacido del diálogo y del consenso tras décadas de ausencia de libertades. EFE

