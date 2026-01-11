La Generalitat catalana convoca una reunión extraordinaria con organizaciones agrarias frente a Mercosur

El conseller catalán de Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia una próxima reunión para un "frente común" ante el pacto UE-Mercosur. / Archivo

En el cuarto día de protestas del sector agrícola por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, la Generalitat catalana informa que esta próxima semana celebrará una reunión extraordinaria con las principales organizaciones agrarias. Según ha comentado el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de Cataluña, Òscar Ordeig, la finalidad de este encuentro será consensuar líneas de actuación ante el impacto negativo que supone el acuerdo. Además, Ordeig plantea abordar el posible recorte de la Política Agraria Común (PAC) sobre los sectores agrícola y ganadero catalanes.

Este anuncio se ha producido tras la reunión mantenida en Bàscara (Girona) con representantes del principal sector afectado, el agrícola. La situación se ha tornado delicada, dado que desde hace cuatro días, los propios agricultores mantienen cortes en distintas carreteras de Cataluña en protesta por la actual situación del sector, de acuerdo a lo recogido por la Agencia EFE.

Por su parte, la mayoría de los agricultores que protestan en contra del acuerdo UE-Mercosur tienen previsto debatir hasta bien entrada la madrugada si aceptan o no el acuerdo que les ha ofrecido este domingo el Govern en la comparecencia en Girona, mientras que el bloqueo al puerto de Tarragona en señal de protesta se mantendrá durante toda la noche, según anuncia EFE.

En el marco de estos contactos, el conseller Ordeig también ha avanzado que los representantes del sector se reunirán a corto plazo con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Tanto Ordeig como Illa, han expresado públicamente su compromiso de defender ante el Gobierno central los acuerdos y reivindicaciones que surjan de la próxima reunión extraordinaria con las organizaciones agrarias.

Qué se debatirá en la mesa de diálogo: fondo de compensación económico y elecciones agrarias

Entre los temas que se abordarán en este foro, el conseller ha destacado la posibilidad de que Cataluña plantee a la Unión Europea la incorporación de una cláusula espejo en los acuerdos comerciales con los países del Mercosur. Dicha cláusula exigiría que los productos importados desde esos países cumplan los mismos estándares que se imponen a los productores europeos, como han demandado reiteradamente los agricultores.

A esta medida se podrían sumar la creación de un fondo de compensación económica y la exigencia de que la PAC cuente con una financiación suficiente para cubrir las necesidades del sector.

Ordeig ha señalado que “necesitamos definir qué es lo que defendemos y me comprometo, y el presidente Illa se compromete, a defender lo que salga de esta mesa y defenderlo ante el Ministerio (de Agricultura) y ante la Comisión Europea”, según ha publicado la Agencia EFE. El conseller también ha prometido facilitar encuentros entre los agricultores y los eurodiputados catalanes para reforzar la interlocución directa en el ámbito europeo.

En paralelo, se ha hecho pública la convocatoria de elecciones agrarias el próximo 27 de febrero, con la intención de constituir el futuro Consejo Agrario de Cataluña. Según ha explicado Ordeig, este consejo se plantea como un “espacio abierto” donde tengan cabida “todas las organizaciones” que deseen participar en la toma de decisiones estratégicas que afecten al sector.

Ordeig promete un aumento del presupuesto en Agricultura

El conseller ha remarcado la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a Agricultura si finalmente se aprueban unos nuevos presupuestos autonómicos para 2026. Entre las propuestas complementarias figura el impulso al consumo y la promoción de productos catalanes de proximidad, así como una mejora en el etiquetado para garantizar la identificación y trazabilidad de estos alimentos.

En relación con la crisis ganadera provocada por la dermatosis nodular contagiosa, Ordeig ha recordado que antes del 15 de enero se asignarán 1,5 millones de euros adicionales para ejecutar el vaciado sanitario. Además, ha confirmado el objetivo de implementar un procedimiento técnico que permita la entrada de animales en las explotaciones localizadas en zonas sometidas a restricciones sanitarias.

En el ámbito vitivinícola, el departamento de Agricultura ha anunciado la próxima constitución de una mesa sectorial específica en un plazo máximo de 15 días. En cuanto al control de la fauna cinegética, otra de las reclamaciones planteadas por los agricultores, Ordeig ha anunciado la apertura de 23 plazas para la realización de batidas de conejos, a las que próximamente se sumarán 7 plazas adicionales dedicadas principalmente a la retirada de jabalíes.

El conseller ha reiterado su compromiso con la protección y promoción de los productos de proximidad, defendiendo su presencia preferente en los menús escolares y apostando por introducir nuevas disposiciones que aseguren la claridad en el etiquetado. Ordeig ha instado a la ciudadanía a consumir productos locales, asegurando que se trata de “el mejor del mundo” y ha subrayado que se impulsarán políticas de apoyo y reconocimiento para que los consumidores catalanes se identifiquen con los alimentos de proximidad.

Una vez finalizada la reunión, los representantes de los agricultores trasladarán las propuestas y acuerdos alcanzados a las asambleas sectoriales que se celebrarán en las próximas horas, de cuyos resultados dependerá su validación.

Tractoristas liberan un carril de la A-52 (Galicia) bloqueado por las protestas contra Mercosur

Durante la comparecencia, el conseller de Agricultura catalán ha pedido al colectivo agrario que ponga fin a los cortes de carretera y traslade el debate “a los espacios donde toca debatir”. Según sus palabras, “toca hacer un frente común y ceder juntos”, según recoge la Agencia EFE. Por el momento, no se ha obtenido respuesta de los tractoristas catalanes.

En la tarde de este lunes, diversos puntos de la red viaria catalana seguían afectados por manifestaciones y bloqueos. Estos puntos son en la AP-7, entre Borrassà y Vilademuls (Girona); en la C-16, entre Casserres y Berga (Barcelona); y en el acceso por la A-27 al puerto de Tarragona. Además, continuaban las restricciones a camiones en la C-38, en el tramo de Molló al Coll d’Ares (Girona), información facilitada por el Servicio Catalán de Tránsito y recogida por la Agencia EFE.

Imágenes de decenas de agricultores, quienes han protestado este jueves frente al Ministerio de Agricultura. Varios tractores han llegado hasta el ministerio portando sus carteles reivindicativos (Europa PressI

Sin embargo, sobre las 22 horas, tractoristas gallegos que bloqueaban la A-52, en protesta por el acuerdo de Mercosur, han liberado un carril. El despejar parcialmente la carretera se ha producido tras el encuentro entre tractoristas y la Comandancia de la Guardia Civil de Tráfico, momento en que se ha decidido desbloquear la autovía. No obstante, el otro carril seguirá cortado hasta bien entrado el lunes.