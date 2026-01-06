España

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

El juez descarta que la empresa vulnerase su derecho a la intimidad por contratar a detectives privados y entiende que la medida fue “proporciona, idónea y necesaria”

Guardar
Decenas de bañistas en la
Decenas de bañistas en la playa en Vigo, Pontevedra, Galicia (Adrián Irago / Europa Press)

El Juzgado de lo Social número 3 de Vigo ha declarado procedente el despido de un empleado que ostentaba la condición de representante legal de los trabajadores por usar el crédito horario sindical para realizar actividades ajenas a su función, como ir a la playa o trabajar en un chiringuito. De esta manera, el juez ha desestimado la demanda interpuesta por el afectado contra la empresa, en la que argumentó que siempre cumplió con sus obligaciones y que la compañía vulneró su derecho a la intimidad al someterlo a vigilancia por parte de detectives privados.

La decisión del juzgado se ha sustentado en las pruebas documentales y videográficas que la empresa aportó en el juicio. Según la reconstrucción factual, el hombre había solicitado crédito horario, es decir, tiempo retribuido que la normativa reconoce a los delegados sindicales para el cumplimiento de tareas de representación, los días 25, 26 y 27 de marzo y 23 y 24 de abril de 2025.

Sin embargo, los informes de los investigadores privados y el material aportado demostraron que durante esas jornadas el trabajador llevó adelante “actividades de carácter particular y familiar, realizadas en provecho y beneficio propio”. Entre ellas, se acreditó, por ejemplo, su presencia en una playa junto a su familia y en un local donde “realizó trabajos en lo que aparenta ser un chiringuito”.

La ilegalidad en la obtención de las pruebas

Por su parte, la defensa fundamentó su estrategia en considerar ilegal la forma en la que se obtuvieron las pruebas, cuestionando la justificación, duración y necesidad del seguimiento privado. El abogado del trabajador sostuvo que el operativo de vigilancia había puesto en duda el derecho a la intimidad personal de su representado, ya que parte del relevamiento se realizó en las inmediaciones de su domicilio.

La representación legal de la empresa defendió la proporcionalidad de la medida y la licitud del despliegue investigador, afirmando que los registros se limitaron a lugares públicos y no documentaron escenas domésticas.

El juez ha acabado concluyendo que la vigilancia fue proporcionada, pues “se limitó a los seis días en los que la empresa sospechaba que la ausencia anunciada estaba motivada por sus propios intereses”. También entiende que fue idónea para “averiguar si empleaba el talonario de horas sindicales para labores propias de su cargo representativo”, así como necesaria, “toda vez que no se concibe otra medida distinta destinada a averiguar los hechos”.

“En suma, la medida se muestra como proporcional, al no tratarse de una investigación caprichosa ordenada con el prohibido ánimo de satisfacer la curiosidad del empresario, por lo que se cumplen los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”, recalca el juez.

La prueba de detectives es válida

En la resolución, también se subraya que no se infiere, de la prueba practicada, que la empresa pretendiera la vigilancia del actor en el ejercicio de sus funciones, pues se acordó su seguimiento en unos días determinados, con el fin de comprobar si iba a hacer un uso irregular del crédito horario.

Condenan a Mercadona por no dejar a una empleada cambiar el turno para cuidar de sus hijos: la empresa contrató un detective para vigilar al marido.

Además, señala que parte de la vigilancia se efectúa en las inmediaciones del domicilio del trabajador, pero destaca que en el informe no consta ninguna imagen en la que se observe su casa. El juez recuerda en la sentencia que “la prueba de detectives cuando se proyecta sobre el uso del crédito horario de los representantes de los trabajadores es, considerada en abstracto, válida”.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasGaliciaVigoDespidoDespido DisciplinarioSindicatos EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La nieve de la borrasca Francis afecta a 55 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Las autoridades recomiendan consultar el estado del tráfico y la previsión meteorológica antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios, y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno

La nieve de la borrasca

Lotería del Niño 2026, en directo| Cuándo empieza, números premiados y última hora del sorteo del Día de Reyes

A las 12 horas, dará comienzo la lotería en un martes 6 de enero invernal, a la espera de que se repartan los 770 millones de euros en premios

Lotería del Niño 2026, en

El cambio del rey Gaspar tras más de 20 años desata la polémica en la cabalgata de Reyes de Madrid: “Jamás te lo perdonaré, Almeida”

El relevo de uno de los personajes principales del desfile generó una oleada de comentarios que se trasladó a las redes sociales

El cambio del rey Gaspar

España bajo cero en el Día de Reyes: la borrasca Francis obliga a la Aemet a activar alertas por frío extremo, nevadas y oleaje

Guadalajara amanecía este martes con aviso rojo por temperaturas mínimas de -15 grados

España bajo cero en el

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Las personas que duermen mal con el tiempo desarrollan hipertensión, arritmias y problemas de corazón”

El experto advierte de que el insomnio mantenido eleva el estrés del organismo y aumenta el riesgo cardiovascular

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Las personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nieve de la borrasca

La nieve de la borrasca Francis afecta a 55 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

La Policía Nacional explica qué es el ‘egosurfing’ y cómo usarlo correctamente: “Es útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet”

Loterías quiere gastar 26,6 millones de euros en publicidad para aumentar las ventas de sus juegos en mujeres de entre 35 y 55 años

Los nuevos radares de la DGT que ya no multan por velocidad: cómo funcionan y qué actividades sancionan

Abascal exige al PP que “se calle” sobre Venezuela y le insta a romper con el PSOE en Bruselas para demostrar coherencia en su política exterior

ECONOMÍA

Un tribunal sube a 300

Un tribunal sube a 300 € la pensión que un policía debe pagar a su hija universitaria al trasladarse a estudiar a Madrid, él quería quitársela

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 6 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 6 de enero: cómo está la cotización y previsiones

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas