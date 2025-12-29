Todos los compromisos y celebraciones que les esperan a las casas reales europeas en 2026: cumpleaños centenarios, polémicos juicios y aniversarios

Casas reales europeas (INFOBAE ESPAÑA).

Las casas reales europeas encaran un 2026 con una agenda muy ajetreada, cargada de cumpleaños emblemáticos, jubileos y conmemoraciones que pondrán sobre la mesa tanto la tradición como la adaptación a los tiempos modernos. Las monarquías tendrán que equilibrar la solemnidad de los actos oficiales con algunas circunstancias personales difíciles y familiares que, en algunos casos, condicionarán el tono de las celebraciones.

Algunas efemérides servirán para reforzar la imagen pública de los monarcas, mientras que otras estarán teñidas de discreción y prudencia, reflejando un momento de contraste entre el prestigio institucional y la realidad humana. Así, el calendario real de 2026 combinará eventos de gran magnitud con homenajes más íntimos, donde la memoria histórica se cruza con desafíos actuales.

Noruega: tres décadas de reinado y tensiones familiares

Enero marcará un aniversario significativo para la Corona noruega: el rey Harald V cumple 30 años en el trono. Sin embargo, no se esperan celebraciones de gran envergadura, dado que el 25º aniversario de su reinado ya fue un hito memorable en 2016. Además, la familia real enfrenta situaciones complicadas que invitan a la discreción.

El hijo de la princesa heredera Mette-Marit, Marius Borg, se sentará en el banquillo de los acusados por hasta 32 delitos, un hecho sin precedentes que ha colocado a la Corona bajo la atención mediática y social. Sumado a ello, su madre atraviesa un delicado estado de salud debido a una fibrosis pulmonar crónica, lo que podría derivar en la necesidad de un trasplante. Esta combinación de factores hace que la conmemoración de los 30 años de reinado sea necesariamente contenida y prudente.

Reino Unido y Suecia: homenajes y cumpleaños históricos

El 21 de abril se conmemorará el centenario del nacimiento de Isabel II, fallecida en 2022, con una serie de actos en su memoria. El Reino Unido prepara exposiciones, ceremonias religiosas y eventos distribuidos por el país, destinados a honrar la figura de la monarca más longeva de su historia y recordar su influencia en la vida institucional y social de la nación.

Pocos días después, el 30 de abril, Suecia celebrará el 80º cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo. Siguiendo la tradición, se espera un Te Deum solemne en el Palacio Real de Estocolmo y una cena de gala con invitados de relevancia internacional. Aunque en 2016 los reyes eméritos de España participaron en la conmemoración, este año podría corresponder a Felipe VI y Letizia representar a la Corona española, reforzando los lazos entre monarquías europeas.

Un aniversario privado en California

No todas las celebraciones tendrán carácter oficial. En 2026 se cumplen diez años del inicio de la relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Alejados de la familia real británica y de sus compromisos institucionales, lo más probable es que conmemoren esta efeméride de manera privada, en California, rodeados de amigos y lejos del escrutinio público al que se vieron sometidos en sus primeros años juntos.

2026 se dibuja como un año en el que la tradición, los retos familiares y la gestión de la imagen pública caminarán de la mano, mostrando al mundo que detrás de la pompa de las coronas existe siempre la complejidad de la vida cotidiana.