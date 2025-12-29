Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en España

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

El sencillo más reciente de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia ya se vislumbra como un nuevo clásico. La Perla entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Dardos

Romeo Santos y Prince Royce

Dardos de Romeo Santos y Prince Royce se mantiene en segundo lugar.

3. SUPERESTRELLA

Aitana

SUPERESTRELLA se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Aitana está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, The Fate of Ophelia, entra directamente al cuarto lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. Reliquia

ROSALÍA

En quinto lugar, continúa Reliquia de ROSALÍA.

6. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. no tiene sentido

Beéle

Cosechar éxitos es sinónimo de Beéle. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada no tiene sentido, debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE, interpretado por Bad Bunny, se mantiene en el octavo lugar de la lista.

9. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a ROSALÍA, Björk y Yves Tumor. Quizás por esto es que Berghain debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. J Balvin: Bzrp Music Sessions, Vol. 6266

Bizarrap y J Balvin

Esta rolade Bizarrap y J Balvin está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 11, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

Qué hay en Apple Music

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.