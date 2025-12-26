España

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más cara y más barata del servicio para este sábado 27 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la luz

Día: 27 de diciembre

Tarifa media: 81.17 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 101.54 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 68.62 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 27 de diciembre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 101.54 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 92.02 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.61 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 74.84 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.02 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 69.14 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.01 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 84.3 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 97.41 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 84.99 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 68.62 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 69.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.88 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 69.35 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 73.91 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.11 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 92.78 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 91.96 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 88.04 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 86.46 euros por megavatio hora.

