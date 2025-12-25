España

Kate Middleton reafirma su elegancia en la misa de Navidad de Sandringham con su abrigo de cuadros más icónico

La princesa de Gales vuelve a ser una de las grandes protagonistas del 25 de diciembre con un look sobrio, sofisticado y muy acorde al espíritu navideño de los Windsor

La princesa de Gales en
La princesa de Gales en la misa de Navidad celebrada en Sandringham.

La misa de Navidad en Sandringham es, año tras año, una de las citas más emblemáticas del calendario de la familia real británica. Cada 25 de diciembre, el rey Carlos III reúne a gran parte de los Windsor en su residencia de Norfolk para celebrar una jornada marcada por la tradición, la vida familiar y el simbolismo institucional. Como es habitual, tras un desayuno en familia y antes del tradicional almuerzo navideño, los miembros de la Casa Real recorren a pie el camino que separa la finca de Sandringham de la iglesia de Santa María Magdalena, un momento muy esperado tanto por los medios como por el público congregado en los alrededores.

En esta ocasión, una vez más, Kate Middleton se ha convertido en una de las figuras más observadas de la jornada. La princesa de Gales, de 43 años, ha acudido al servicio religioso acompañada por su marido, el príncipe Guillermo, y por sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Sonriente, cercana y muy atenta a los pequeños, Kate ha sabido conjugar a la perfección su papel institucional con su faceta más familiar durante el ya tradicional paseíllo hasta la iglesia, donde no ha dudado en saludar a los curiosos y desearles felices fiestas.

Para una cita tan señalada, la princesa ha apostado por un estilismo que resume a la perfección su manera de entender la moda: clásica, funcional y elegante, con guiños a las tendencias actuales. En esta ocasión, Kate ha rescatado uno de sus abrigos favoritos del invierno, una pieza de cuadros escoceses en tonos marrones que ya ha lucido en anteriores apariciones. Se trata de un diseño estructurado de la firma italiana Blazé Milano, con doble botonadura y una silueta ajustada a la cintura que realza su figura y aporta sofisticación al conjunto.

La princesa de Gales en
La princesa de Gales en la misa de Navidad celebrada en Sandringham.

El color elegido no es casual. El marrón chocolate se ha consolidado como uno de los tonos estrella de la temporada, y Kate lo ha integrado de forma impecable en un look plenamente invernal. Para completar el estilismo, ha añadido un tocado en el mismo tono, siguiendo la tradición de las mujeres de la familia real británica en este tipo de actos religiosos. Este accesorio, discreto pero elegante, ha aportado un aire clásico y ha reforzado la coherencia cromática del conjunto.

Los complementos han jugado un papel clave. La princesa de Gales ha optado por unas botas altas de tacón ancho, también en marrón, que combinan comodidad y estilo, algo fundamental para una jornada que implica caminar y permanecer al aire libre en pleno invierno de Norfolk. Además, ha protegido su cuello del frío con un pañuelo estampado en diferentes tonalidades marrones, un detalle práctico que suma elegancia al conjunto.

La familia real británica en
La familia real británica en la misa de Navidad celebrada en Sandringham.

No es la primera vez que el look de Kate Middleton en la misa de Navidad genera titulares. En años anteriores, ha recurrido a abrigos en tonos verdes, burdeos o azules, reutilizando prendas ya vistas y reafirmando así su compromiso con una moda consciente y duradera. Esta costumbre de repetir estilismos se ha convertido en una de sus señas de identidad y es muy valorada tanto por expertos en moda como por el público.

Más allá de la moda, la misa de Navidad en Sandringham es una de las pocas ocasiones del año en las que la familia real se muestra de manera más cercana. El saludo a los asistentes y la presencia de distintas generaciones de los Windsor refuerzan la imagen de unidad familiar. En este contexto, la figura de Kate Middleton destaca no solo por su impecable estilo, sino también por su naturalidad y cercanía, consolidándose, un año más, como uno de los grandes referentes de la monarquía británica en una jornada cargada de simbolismo y tradición.

