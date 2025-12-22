España

Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares este 22 de diciembre

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este año

Guardar
Desde cómics hasta novelas de
Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como "los libros más vendidos en la historia", como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Han sido largos los debates entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que tras la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los retos realmente grandes es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la popularidad de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al registrar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Los títulos más leídos

1. El último secreto: 6 (Planeta Internacional)

Autor: Dan Brown

2. Reconciliación: Memorias (No Ficción)

Autor: Juan Carlos I

3. Cocina para todos: Las 560 recetas que nunca fallan (Planeta Cocina)

Autor: Karlos Arguiñano

4. La asistenta: El adictivo thriller viral que está arrasando internacionalmente: 1 (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

5. Vera, una historia de amor: Premio Planeta 2025 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Autor: Juan Del Val

6. Animalize 21 2. Animalize 21 y el misterio en el zoo: Libro con olores (Jóvenes influencers)

Autor: Animalize21

7. Destroza este diario. Ahora a todo color (Libros Singulares)

Autor: Keri Smith

8. El círculo de los días (Éxitos)

Autor: Ken Follett

9. La península de las casas vacías: 529 (Nuevos Tiempos)

Autor: David Uclés

10. Los tres mundos (Serie Julio César 3) (Histórica)

Autor: Santiago Posteguillo

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

España y sus lectores

Feria Internacional del Libro del
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (Pedro Anza/CUARTOSCURO.COM)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

Temas Relacionados

Amazon LibrosLeámosEspaña-CulturaNoticias

Últimas Noticias

Feijóo reestructura el PP en la Comunidad Valenciana y aleja el enfrentamiento entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

El secretario general será el diputado por la provincia de Valencia y alcalde de Benavites, Carlos Gil, mientras que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ejercerá como nuevo coordinador general

Feijóo reestructura el PP en

Bizcocho de turrón, un postre navideño para disfrutar en Nochebuena

Es una receta sencilla con la que podrás sorprender a todos tus invitados

Bizcocho de turrón, un postre

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Solo quedan por salir los dos últimos quintos premios, dotados de 6.000 euros por décimo, y el segundo cuarto premio, que asciende a 20.000 euros

Sorteo de la Lotería de

Un ganador del Gordo hace seis años consigue un quinto premio de la Lotería de Navidad: “Supongo que será un poco por el factor suerte”

El zaragozano ha pasado toda la noche haciendo cola para entrar al Teatro Real

Un ganador del Gordo hace

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo reestructura el PP en

Feijóo reestructura el PP en la Comunidad Valenciana y aleja el enfrentamiento entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

La Policía registra la sede del CNIO por una presunta trama de contratos amañados que alcanza los 25 millones de euros

Miguel Ángel Gallardo dimitirá este martes tras la debacle del PSOE en las elecciones de Extremadura

Feijóo avisa que la victoria del PP en Extremadura activa un “efecto dominó” en España y pide a Vox que “no se equivoque de adversario nunca más”

Isabel Díaz Ayuso llama ‘loser’ a Pedro Sánchez tras el batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura: “Es un perdedor profesional”

ECONOMÍA

Sorteo de la Lotería de

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

¿Pueden los vecinos de La Elipa (Madrid) que han ganado el Gordo de la Lotería de Navidad comprarse un piso en su barrio?

Qué hacer si te toca la Lotería de Navidad: pasos legales y financieros que debes seguir

Dónde ha tocado el gordo de la Lotería de Navidad 2025: el gran premio ha recaído en dos comunidades autónomas

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento