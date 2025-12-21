Cómo ver los resultados de las elecciones de Extremadura en directo

Ciudadanos ejercen su derecho al voto con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a 21 de diciembre de 2025, en Mérida. (Javier Cintas / Europa Press)

Un total de 860.376 extremeños están llamados a las urnas este domingo, que marcará el futuro político de la comunidad autónoma durante los próximos cuatro años. A las 14.00 horas, cuando se ha publicado el segundo avance de participación, se situaba cerca del 36%, lo que supone un descenso de 5,9 puntos respecto a la misma franja en 2023, cuando el porcentaje alcanzó el 41,65%. En esta ocasión, más de 307.600 personas ya habían ejercido su derecho al voto. No obstante, aún quedan horas para acudir al colegio electoral y depositar la papeleta elegida en la urna. También queda tiempo para conocer el tercer y último avance de participación, que llegará cerca de las 18:00 horas.

En la anterior cita electoral, el tercer avance de participación, ofrecido también a las 18.00 horas, elevó el porcentaje hasta el 57,12%. Y finalmente, hace dos años, la participación final fue del 70,35%, cifra que permitió a María Guardiola acceder a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Un escenario que, según apuntan las encuestas, podría repetirse. En la presente convocatoria, el Partido Popular parte como favorito, con la incógnita de si Guardiola podrá revalidar el cargo con mayoría absoluta o si, por el contrario, necesitará de nuevo el respaldo de Vox para formar gobierno.

Cómo seguir el recuento de votos

El siguiente dato relevante se espera cerca de las 21.00 horas, momento en el que previsiblemente comenzarán a publicarse los primeros resultados del escrutinio. Una vez finalizada la votación, a las 20:00 horas, el rde los votos de cada colegio electoral se realiza de manera inmediata y sin interrupciones.

Una vez concluido el escrutinio, la Presidencia de la Mesa electoral anunciará en voz alta los resultados, detallando el número de electores censados, las certificaciones censales aportadas —diferenciando entre altas en el censo y correcciones de errores materiales—, el número de votantes, los votos nulos, los votos en blanco y los votos obtenidos por cada candidatura. Tras esto, trasladará las cifra al Juzgado de Primera Instancia o de Paz en cuya circunscripción se encuentre la Mesa. Tras esto llegarán a la Junta Electoral.

La Junta de Extremadura ha habilitado una página web específica (https://resultados.elecciones2025.juntaex.es/es/inicio) para la retransmisión en directo de los datos del recuento.

Tabla de resultados del escrutinio aún en sin rellenar. (Junta de Andalucía)

Los candidatos han animado a los extremeños a acudir a las urnas

Los principales candidatos han depositado ya su voto. María Guardiola, actual presidenta y candidata del PP, ha animado a la ciudadanía a acudir a las urnas y ha reivindicado la labor de su Ejecutivo durante los dos últimos años, afirmando: “Extremadura necesitaba gente con ganas de trabajar”. Por su parte, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha expresado su deseo de que los votos sean de “esperanza, de memoria y de futuro” y ha advertido sobre el riesgo de que la comunidad “retroceda al siglo pasado”. El candidato socialista ha subrayado la importancia de la participación para “reforzar la democracia”, mientras que Óscar Fernández, de Vox, se ha mostrado convencido de que “hoy comience el cambio que necesita nuestra tierra y España”.