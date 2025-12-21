España

Cómo ver los resultados de las elecciones de Extremadura en directo

Previsiblemente, a partir de las 21.00 horas se conocerán los porcentajes iniciales del escrutinio y la distribución de apoyos entre las candidaturas

Guardar
Ciudadanos ejercen su derecho al
Ciudadanos ejercen su derecho al voto con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a 21 de diciembre de 2025, en Mérida. (Javier Cintas / Europa Press)

Un total de 860.376 extremeños están llamados a las urnas este domingo, que marcará el futuro político de la comunidad autónoma durante los próximos cuatro años. A las 14.00 horas, cuando se ha publicado el segundo avance de participación, se situaba cerca del 36%, lo que supone un descenso de 5,9 puntos respecto a la misma franja en 2023, cuando el porcentaje alcanzó el 41,65%. En esta ocasión, más de 307.600 personas ya habían ejercido su derecho al voto. No obstante, aún quedan horas para acudir al colegio electoral y depositar la papeleta elegida en la urna. También queda tiempo para conocer el tercer y último avance de participación, que llegará cerca de las 18:00 horas.

En la anterior cita electoral, el tercer avance de participación, ofrecido también a las 18.00 horas, elevó el porcentaje hasta el 57,12%. Y finalmente, hace dos años, la participación final fue del 70,35%, cifra que permitió a María Guardiola acceder a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Un escenario que, según apuntan las encuestas, podría repetirse. En la presente convocatoria, el Partido Popular parte como favorito, con la incógnita de si Guardiola podrá revalidar el cargo con mayoría absoluta o si, por el contrario, necesitará de nuevo el respaldo de Vox para formar gobierno.

Cómo seguir el recuento de votos

El siguiente dato relevante se espera cerca de las 21.00 horas, momento en el que previsiblemente comenzarán a publicarse los primeros resultados del escrutinio. Una vez finalizada la votación, a las 20:00 horas, el rde los votos de cada colegio electoral se realiza de manera inmediata y sin interrupciones.

Una vez concluido el escrutinio, la Presidencia de la Mesa electoral anunciará en voz alta los resultados, detallando el número de electores censados, las certificaciones censales aportadas —diferenciando entre altas en el censo y correcciones de errores materiales—, el número de votantes, los votos nulos, los votos en blanco y los votos obtenidos por cada candidatura. Tras esto, trasladará las cifra al Juzgado de Primera Instancia o de Paz en cuya circunscripción se encuentre la Mesa. Tras esto llegarán a la Junta Electoral.

La Junta de Extremadura ha habilitado una página web específica (https://resultados.elecciones2025.juntaex.es/es/inicio) para la retransmisión en directo de los datos del recuento.

Tabla de resultados del escrutinio
Tabla de resultados del escrutinio aún en sin rellenar. (Junta de Andalucía)

Los candidatos han animado a los extremeños a acudir a las urnas

Los principales candidatos han depositado ya su voto. María Guardiola, actual presidenta y candidata del PP, ha animado a la ciudadanía a acudir a las urnas y ha reivindicado la labor de su Ejecutivo durante los dos últimos años, afirmando: “Extremadura necesitaba gente con ganas de trabajar”. Por su parte, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha expresado su deseo de que los votos sean de “esperanza, de memoria y de futuro” y ha advertido sobre el riesgo de que la comunidad “retroceda al siglo pasado”. El candidato socialista ha subrayado la importancia de la participación para “reforzar la democracia”, mientras que Óscar Fernández, de Vox, se ha mostrado convencido de que “hoy comience el cambio que necesita nuestra tierra y España”.

Temas Relacionados

ExtremaduraElecciones De Extremadura 2025PPPSOEVoxPodemosPolítica EspañaEspaña NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El ‘Ohio extremeño’, la localidad que históricamente vaticina los resultados de las elecciones, ya tiene su predicción

Don Benito predijo un 38,9% de apoyo para el PSOE, un 38,3% para el PP y 8,6% para Vox en las pasadas elecciones, en las que finalmente se obtuvo un 39,9% de los votos para los socialistas, un 38,9% para los populares y un 8,1 para Vox

El ‘Ohio extremeño’, la localidad

Los famosos a los que les tocó la Lotería de Navidad: de Carmen Lomana a Carlos Sobera

Entre las personas que han tenido la dicha de recibir el ansiado premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se encuentran rostros muy conocidos

Los famosos a los que

El poder del voto en blanco en las elecciones de Extremadura: así es como afectaría a los principales partidos

Esta modalidad de voto suele perjudicar a los partidos más pequeños, que pueden quedarse sin representación

El poder del voto en

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 14:00 horas alcanza el 35,76%, un porcentaje casi seis puntos menos al de los últimos comicios

La región cierra el año en términos políticos y abre un nuevo ciclo electoral marcado por la polarización

Elecciones Extremadura 2025, en directo:

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘Ohio extremeño’, la localidad

El ‘Ohio extremeño’, la localidad que históricamente vaticina los resultados de las elecciones, ya tiene su predicción

El poder del voto en blanco en las elecciones de Extremadura: así es como afectaría a los principales partidos

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 14:00 horas alcanza el 35,76%, un porcentaje casi seis puntos menos al de los últimos comicios

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Extremadura 2025 de este domingo 21 de diciembre

La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 22 de diciembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 diciembre

Un empresario de Londres se convierte en el ‘jefe del año’ tras dar un Range Rover a una empleada como regalo de Navidad: “Totalmente increíble”

El nuevo éxodo de la ciudad a la montaña: los españoles que dejan la ciudad para instalarse en el campo

DEPORTES

Jugó en el Málaga y

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)